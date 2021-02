Los llenes de San Lorenzo de Almagro reventaron de bronca después de la derrota sufrida por 4 a cero frente Central Córdoba de Santiago del Estero. Los Cuervos apuntaron de lleno contra el presidente del club, Marcelo Tinelli, y asimismo contra el entrenador Diego Dabove, a quienes apuntan causantes. «Andate Tinelli«, fue el hastag mucho más invocado por los adeptos que no daban mucho más de la bronca.

La derrota por 4 a cero frente a un contrincante de poca historia en Primera División duele y mucho. No únicamente por la historia, pues si hay algo que no juega en la cancha son los libros, pero sí por el contexto, las formas y el contrincante, que en el nombre por nombre no es tan superior al Ciclón. No obstante, San Lorenzo se obsequió y se comió una paliza histórica como pasó en 2019.

Es la segunda vez en menos de un par de años que San Lorenzo se come 4 de local frente a los Ferroviarios. En 2019, el equipo dirigido en aquel momento por Juan Antonio Pizzi perdió 4 a uno como local y eso ocasionó la renuncia del entrenador que el día de hoy está en Racing de Avellaneda. En este momento, los llenes asimismo se la sujetaron con el directivo técnico, mucho más alla de que no logren ayudar al estadio.

Todo es bronca

«Dabobo» fue entre los hastag de la noche tuitera en argentina, en donde los adeptos tuiteros cuervos masacraban al DT. El razonamiento primordial es la no inclusión como titular de Óscar Romero, y asimismo los horrores protectores que padeció el equipo. Jalil Elias, quien cometió el fallo garrafal en el segundo gol fue entre los players mucho más apuntados por la hinchada.

Como ha dicho Braghieri después del partido, nada salió. «No fuimos un equipo, no exponemos nada, de esto no puedo sacar nada positivo y debemos prosperar mucho de cara al tradicional», fueron las expresiones del central zurdo. Una cruda situación y buen análisis del partido, que San Lorenzo va a deber olvidar velozmente para combatir de la mejor forma el tradicional de la semana próxima frente Huracán.