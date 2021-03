De un tiempo a esta parte, ha sabido convertirse en uno de los periodistas más queridos, reconocidos y a la vez polémicos de la radio y la televisión nacional. Jonatan Viale logró desde el primer momento dejar atrás los prejuicios y se hizo de un nombre propio en los medios. Esta vez, la figura de La Nación+ y de Radio Rivadavia volvió a dar que hablar con su descargo en vivo y en directo, sin ningún tipos de tapujo, y causó conmoción.

Esto tiene que ver con la última aparición de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. «Se hizo un acto a su medida, se hizo llamar ‘Presidenta’ por la locutora oficial, se rodeó de su gabinete y se hizo cargo del Gobierno declarando el default: ‘No tenemos plata. No podemos pagar’”, disparó el hijo de Mauro sobre uno de los temas más comentados de estos últimos días, haciendo referencia al perfil que decidió tomar la exmandataria.

«¿Por qué Cristina tomó la decisión de asumir? Porque se hartó de su delegado, se cansó de la inoperancia; porque lo vio débil, angustiado, cansado y agobiado», arremetió Jonatan Viale en +Realidad, dejando una vez más, muy en claro lo que piensa, delante de todos los televidentes. Pero esto no fue todo, ya que inmediatamente fue por más, y apuntó una vez más contra esta actitud.

«Acá no hay grieta, no hay opinión, son hechos, datos. Seas ‘K’ o seas ‘M’ llegás a la misma conclusión: el Gobierno es malo. La gente vive peor y la gestión no funciona. ¿Quién vio esto? Cristina Kirchner ¿Qué está haciendo Cristina? Tomando las riendas antes de que sea tarde; intentar salvar el Gobierno antes de que se hunda, porque si se hunde el Gobierno se hunde ella, Kicillof, Máximo y La Cámpora”, disparó.

«El peronismo tomó consciencia de que el Presidente no funciona. ¿Cómo funciona el peronismo? Como un tiburón: ve sangre y ataca. Olfatea debilidad y ataca. No soporta el miedo, el temor y la duda. El famoso trasvasamiento generacional del que hablaba un tal Perón; no alcanza con la Anses, el Pami, YPF, Aerolíneas. La Cámpora se está preparando para hacerse cargo de todo. Lo único que hizo Cristina el otro día fue presentarlos en sociedad», sentenció Viale.