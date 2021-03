El ex Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, publicó en Twitter la foto de Mauricio Macri en el zoom realizado con las autoridades de Juntos por el Cambio en la que se lo ve en la cama, lo que parecía que no habían pasado muchos minutos desde que se despertó, y escribió: «Desde la cama! Te dije que era más vago que el cuñado de Rocky». Esta es una de las frases que más utilizó a lo largo de los años cuando habló del ex presidente.

El ex presidente de Quilmes Atlético Club no fue el único que disparó contra Macri en la última semana, ayer, durante el acto realizado por el Partido Justicialista, Alberto Fernández expresó: “Mientras los otros se levantan de la cama, hacen Zoom y nos critican y escriben libros… Escriben libros donde no son capaces de admitir ni cercanamente el desastre que han cometido”, en un mensaje claramente destinado al referente de la oposición.

La foto tomó un gran revuelo en las redes porque fue publicada oficialmente por la coalición opositora. Además, se la observa a la esposa de Macri, Juliana Awada, leyendo un libro desde la cama, en una escena de total intimidad. Desde el entorno del exmandatario denunciaron que alguien de la coalición filtró la imagen a propósito: “Nos juegan sucio. Voy a averiguar quién filtró esa foto”, expresaron.

Según reveló La Nación, la presidenta del partido, Patricia Bullrich, fue quien tomó y difundió al equipo de prensa las imágenes: «No me parece que se pueda decir ni comentar en qué grupo estaba, ni de qué manera salió. Salió involuntariamente por alguien que seguramente vio una foto sin saber que detrás de esa foto había otra imagen, nada más. No me parece un tema con todo lo que está sucediendo hoy”, expresó en una entrevista con Radio Continental.

Más tarde, desde el entorno del ex presidente, aseguraron: “Creemos que fue un error. No hay enojo de Mauricio. No nos parece que sea un tema tan relevante con las cosas que están pasando en el país. No hay vacunas y el problema es la foto de Macri”, y además, el propio Macri le dijo a uno de sus colaboradores: “Fue un error, no es grave. Relajemos el tema, ya está”.