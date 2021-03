Juan Román Riquelme es el vicepresidente segundo de Boca y el coordinador del consejo de fútbol. Tal compromiso provoca que el ídolo esté en persistente examen para los llenes y los medios. Sus resoluciones se ponen en lona de juicio y en todos y cada instante debe probar que está preparado. De ahí que el acompañamiento de un ídolo del club de la Ribera le dio algo de alivio a Román: «Banco a muerte al consejo de fútbol».

El dueño de esas expresiones es Alberto Márcico, quien en una charla con TyC Sports apoyó el trabajo de los exjugadores. «Banco a muerte al Consejo de Fútbol. A mí me chifla que los players de Boca comiencen a trabajar a nivel dirigencial y futbolístico. No estoy conforme con que el plantel se plante sobre un contrato. estoy muy feliz por el hecho de que este Consejo de Fútbol me dio 2 títulos y los 2 sacándoselos a River«, ha dicho.

Por otra parte, el «Beto» se refirió a la viable contratación de Edinson Cavani como refuerzo de gran lujo para mitad de año. Para , sería completamente positivo tener el delantero uruguayo. «A Edinson Cavani lo realiza venir Manteca Martínez colgado del alambrado. Pienso que le costaría mucho más el fútbol argentino que el europeo. Es un tanto mucho más retardado aquí. No obstante, pienso que haría la diferencia sin duda», manifestó.

El Superclásico

¿De qué manera ve Márcico el Superclásico de este domingo a las 18 en La Bombonera? Por ahora piensa un juego parejo pero ve a Boca en condiciones de llevarse los tres puntos. «Estoy convencido que Boca tiene todo para ganarle a River. Se encuentra dentro de los equipos que le puede ganar. pienso que llegan iguales, es 50 y 50. Son diferentes tácticamente, los players no son iguales, pero pienso que será muy parejo», mantuvo.

El «Beto» recalcó en la relevancia de entender concederle una pausa al trámite en el momento en que el contrincante desee imponer su agilidad. «Lo que debe realizar Boca es intentar bajar el ritmo del partido. Debe tener precaución en el momento en que sale de atrás pues River presiona muy realmente bien… El pasado día, contra Racing, pienso que Pizzi brincaba la pelota hasta media cancha… No se encontraba mal lo que hace. River presiona realmente bien», cerró.