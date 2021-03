Este domingo Boca se encarará a River en una edición nueva del superclásico argentino. Siendo de esta manera, a lo largo de el software de televisión “ESPNF360” el periodista Emiliano Raddi descubrió información bien interesante. Aparentemente, la línea de tres con López – Zambrano – Izquierdoz que Russo había preparado en la día de ayer, el día de hoy volvió a celebrarse, y además de esto todo se concreta a fin de que Edwin Cardona deje su rincón en el equipo titular.

O sea en resumen acorde al medio, la capacitación de Boca para combatir a River seria esta: Andrada; López, Zambrano, Izquierdoz; Capaldo, Medina, Campuzano, Fabra; Maroni, Tevez, Villa. Esto es saldría Cardona como se mentó previamente y sostendría su rincón en el equipo el juvenil Cristian Medina. Además de esto asimismo volvería Carlos Izquierdoz, pero en la situación de tercer central.

La táctica es cuanto menos curiosa, puesto que más allá de que Russo la empleó anteriormente durante su trayectoria como entrenador, sería la primera oportunidad que la usa en su segundo período en Boca. Además de esto sacar al colombiano Edwin Cardona es otra extraña resolución, en tanto que para bastantes llenes del club se habla del mejor futbolista de cuando menos los últimos meses, por lo que sería injusto sacarlo inmediatamente antes del superclásico.

¿Estrategia o necesidad?

Una teoría sobre por el hecho de que Russo estaría pensando en efectuar muchos cambios contra River, afirma que sería una fácil estrategia para producir confusión en Gallardo, quien en verdad esta tarde en una charla de prensa ninguneó las lesiones tanto de Tevez y de Cardona. De entrada las dos serian reales, hasta el punto de que los 2 players en relación a múltiples medios son todavía duda para el superclásico.

Ese sería en verdad otro punto positivo de la capacitación 3-4-3, en tanto que si Cardona no juega, sería quizás pues físicamente no está al 100%, de allí que el entrenador esté pensando en una capacitación diferente que se ajuste a la usencia del colombiano. De cualquier forma no son mucho más que comentarios de momento, y sabiendo que superclásico es el domingo indudablemente mañana se conozca como va a ser la capacitación determinante.