Baby Etchecopar, como Eduardo Feinmann y Nelson Castro, hizo eco de su posición crítica frente a la administración del gobierno de hoy a través de sus ciclos televisivos y radiales. No obstante, en esta ocasión comunicador salió de su puesto frecuente y asistió a la marcha del 27F, que se convocó con el objetivo de protestar por las irregularidades de la distribución de la vacuna para el coronavirus.

En un móvil inteligente con un compañero del Conjunto América, Etchecopar se pronunció sobre la movilización: «Es una celebración de la República, lo destacado que le puede pasar es que el público se exprese en paz pues el día de hoy deseamos comprender dónde se encuentran las vacunas que nos birlaron, dónde se encuentra la plata que nos birlaron, dónde se encuentra independencia que nos hurtaron Y bueno, vine por el hecho de que, por mucho que el día se encontraba hermoso, es preferible estar con el pueblo que quedarse en la pileta».

«Me vine a acompañar a la multitud. Que los mandatarios tengan algo de vergüenza, que aquí hay muchas personas que perdió a los familiares. Que Alberto comience a gobernar enserio para y no para Cristina. no deseo disculpes deseo que devuelvan la guita y las vacunas que se afanaron. Perdonar, nada», añadió el polémico conductor sobre el tópico.

Además de esto le logró un reclamo directo al primer gobernante: «Pienso que el presidente tiene la posibilidad de no ser el peor presidente de la narración de la Argentina. Pienso que debe meditar que esta gente lo puede llegar a votar y debe laburar para todo no solo para Cristina, te lo repito. no es le presidente de una mujer, es el presidente de toda esta gente».

De nuevo, y cerca del cierre de la nota, le preguntaron sobre la renuncia de Ginés Gonzáles García y la disputa del Ministerio de Salud: «Me pasó lo que le pasó a todo el mundo, asco. Pues le roban salud a un montón de gente mayor, unos atrevidos. Lo que realice el Gobierno me importa muy poco, me importa lo que le pasa a la multitud».