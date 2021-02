El presidente del Instituto de Corredores Inmobiliarios de la Localidad de Buenos Aires, Armando Pepe, charló en el software de Marcelo Longobardi sobre la ley de alquileres, el congelamiento de las cuotas para los inquilinos y la contrariedad que vive el ámbito por las últimas medidas que tomó el Gobierno nacional. También, el gerente de dueños aseguró que Alberto Fernández hasta el día de hoy no los ha recibido y que pidieron audiencias en reiteradas oportunidades.

«Hay una enorme retracción por la parte de los dueños por la novedosa ley de alquileres que quedó sancionada desde julio. La modificación primordial que se impuso al mercado fue que los contratos se venía realizando cada un par de años con cambios semestrales, resolvieron llevarlo a cabo por tres años con cambios cada un año», empezó a argumentar Pepe, quien aseguró que el campo está muy pegando por los congelamientos en los alquileres.

También, Pepe argumentó que los inquilinos están atados por numerosos años a un precio que no es el del mercado, consecuentemente aseguró que «es un salto al vacío respecto al segundo y tercer año por el hecho de que será configurado por un índice que será anunciado por el Banco Central que es un mix entre valor de vida y incremento de salarios. Varios dueños han retirado sus inmuebles de alquiler sintiendo que es un avance contra la propiedad».

«El mercado venía andando bien sin inconveniente. O sea el efecto Lipovetzky», continuó el presidente del ámbito inmobiliario, quien asimismo explicó la novedosa reglamentación que publicó en el Folleto Oficial el Gobierno. Esto de la AFIP, los dueños son sujetos obligados y deben declarar sus capital a la AFIP, siempre y en todo momento fué de esta forma, lo que ocurre es que lo han incluido en esta ley de alquileres a fin de que se integren los contratos de locación», aseveró.

Para finalizar, Pepe contó que Alberto Fernández no los recibe: «Una cosa que me preocupa como ciudadano es que el presidente de la República viene desde marzo firmando DNU de prórroga congelamiento de alquileres y los inquilinos que no tienen la posibilidad de abonar no abonan alquiler. Entonces digo un dueño que hace 12 meses que no cobra un alquiler ¿debe proceder a anotar su contrato?. Lo que nos encontramos pidiendo a Alberto Fernández es que nos escuche. Nos encontramos pidiendo audiencia con el ministro Ferraresi, nos encontramos pidiendo audiencia con exactamente el mismo Alberto Fernández pero hasta la actualidad no ha escuchado al ámbito», cerró.