No pasó una semana desde el instante en que Meghan Markle y el príncipe Harry han comunicado su salida formal de la realeza británica al renunciar de sus funcionalidades como integrantes reales. Más allá de que la novedad sorprendió a bastantes en el seno de la Corona, era cierto que los duques de Sussex ahora lo habían manifestado de este modo a la reina Isabel II. ¿De qué manera es la relación hoy en día?

Según los reportes de la prensa local, Meghan y Harry ahora habían estado en contacto con la monarca, por lo que estaban completados para mandar su declaración después. “ envió una carta enseñando la resolución a su nieto una vez que se anunció la entrevista de Oprah, pero la había escrito unos días antes”, ha dicho un informante próximo a los royals.

“En , resaltó que no podría haber un papel de ‘mitad dentro, mitad fuera’ para los duques”, sumaron. Además de esto, en las comunidades la periodista experta en la realeza, Emily Andrews aclaró que la carta fue mandada precisamente 10 días antes que la novedad saliese a la luz y fue mandada por correo.

“Habían mantenido la entrevista completamente en misterio. No se lo afirmaron a la reina, no se lo afirmaron al Palacio. Semeja claro por la secuencia de acontecimientos que deseaban y precisaban entender el resultado final (de la resolución de la Reina) antes de grabar con Oprah”, sumó la fuente que no fue identificada en los medios.

La Reina que es una habitual usuaria de las interfaces tecnológicas acostumbra estar comunicado seguido con Meghan Markle y el príncipe Harry a través del correo. En el último año que los royals tienen viviendo fuera de Londres la monarca ha usado FaceTime para charlar con la mujer de su nieto menor y según los medios, la última vez llamó al palacio para entender de la salud de su abuelo.