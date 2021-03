Este sábado en la noche, Juana Viale hizo su esperada vuelta a la televisión para hacerse cargo una vez más del programa La noche de Mirtha. Tal como se anticipó en estos días, el ciclo comenzó con un espectacular musical en el que Viale bailó junto al imitador Martín Bossi.

Luego, Juana ingresó al estudio luciendo un diseño exclusivo de Gino Bogani, que consistió en un vestido celeste largo. “Un vestido en terciopelo de seda con mangas bordadas en perlas gotas y cristales, más una bijouterie. Toda entera del señor Bogani”, enfatizó la conductora.

“Gracias a todo este equipo que hizo un esfuerzo que no se imaginan para que estemos acá. Estamos en una casa nueva que ya la van a ver, ya la voy a mostrar. Voy a empezar de a poco. Estoy muy nerviosa, para variar. No me acostumbro a esto por suerte”, comentó la actriz.

A pesar de que la nieta de Mirtha Legrand prometió no llorar, se mostró visiblemente emocionada y agradecida con toda la agente que la sostiene. “Gracias a mi familia. Gracias a Nacho Viale y a Diego Palacio de Story Lab que hicieron que este proyecto siga vigente, en pie y renovado. A mi abuela, la señora Mirtha Legrand, que está esperando su segunda dosis, por supuesto. A todo mi equipo de trabajo que están atrás de cámara y son un montón. A todo el equipo nuevo de trabajo, porque nos mudamos y estamos en La Corte. Agradecer también a todos los que aportan a este programa”, comentó.

“Les voy a mostrar mi nueva casa, que es la casa de todos ustedes. Tenemos un escenario, y sepan que acá va a haber buenos shows, y una preciosa escalera de la que no duden que me voy a caer. Además hay pantallas… ¡Nos fuimos para arriba chicos!. También tenemos un living en donde vamos a tener confesiones y momentos maravillosos”, detalló Juana al mostrar el nuevo estudio de grabación.

Antes de recibir a los invitados, Viale se sorprendió con un gran ramo de flores que le mandó Legrand. “Mi princesita, te deseo un regreso triunfal, lo merecés. Nunca sabrás lo mucho que te quiero. Enorme éxito te desea, tu abuelita. Yo te amo, muchas gracias, esperemos que pronto vuelvas con tu programa especial”, respondió Juana emocionada.