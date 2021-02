Se conocieron todos y cada uno de los datos y los televidentes están pendientes por entender lo que va a suceder este fin de semana en la pantalla de Telefe. Se habla solamente de «Taxi Chef», el período que va a llevar adelante Robertito Funes Ugarte desde este domingo, donde se ocupará de sostener una charla imperdible con los eliminados de MasterChef Celebrity, el período que conduce Santiago del Moro.

«Este domingo llega #TAXICHEF@robertofunesu va a llevar a su casa al primer participante eliminado de #MasterChefArgentina», aseguraron desde la cuenta de Twitter de nuestra señal, donde procurarán seguir con el enorme éxito del formato de cocina, que empezó con su segunda temporada y que esta semana va a contar con el primer eliminado tras la rivalidad que va a salir al aire.

«Felicidades @robertofunesu que este domingo al término de #MasterChefCelebrity2 comienza con #TaxiChef por #Telefe», mantuvo por su lado el periodista Pablo Montagna. En las últimas horas, Robertito Funes Ugarte estuvo que se encuentra en el software de Florencia Peña, donde charló de de qué manera fue su debut en el canal de las pelotas, donde vivió un instante verdaderamente muy difícil.

«Si no contestás, comés sopa mezclada de pescado y gallina. Bueno, vamos a arrancar. Viviste un instante incómodo en tu debut en el noticiero de Telefe en un cobijo para perros. ¿Hay una nota donde la hayas pasado peor que en esa?», averiguó la conductora. «Hay tantas cosas… Quiero tragarme el pollo y el pescado. Fuimos a realizar una nota con una muchacha que en teoría era rescatista. Tenía 120 perros, así», aseveró.

«La dueña se encontraba en el remise y me dejó con los peeros y se piantó. Era la reina de los perros allí. Me llamaron y todo. Después he pescado a bastante gente con las manos en la masa, encontré parejas de trampa en los móviles inteligentes. Un empresario bien conocido se encontraba en un bar de Punta del Este y aparecí con la cámara y me ha dicho ‘es mi hermana’. pensé ‘qué diferente que son’. Era inmobiliario, era hija de un popular. Después me invitaron al casamiento, pero la mujer de no sabía que estaban. Se debe tener códigos», comentó.