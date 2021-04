Jennifer López, también conocida por su apodo JLo , es una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial debido a sus orígenes y su estilo musical. Esto se debe a que al ser latina, la increíble artista conquista corazones en todo el mundo. Además de ello Jennifer es n multi-talento ya que además de cantar, ella actúa, baila y compone su propia música. Es por esto mismo que la actriz siempre tiene trabajo el cual le gusta compartir con su público tal como lo hizo recientemente.

Si bien Jennifer tiene una larga carrera artística, comenzó en el año 1991 como bailarina Fly Girl en “In Living Color”, donde permaneció como una habitual hasta que decidió seguir una carrera como actriz en 1993. Lo que el mundo no sabía es que no estábamos preparados para la sensación que causaría López ya que ella llegaría más lejos de lo esperado. Fue así que consiguió su primer papel protagónico en la película biográfica de Selena Quintanilla, cantante fallecida, en el año 1997.Sin embargo la artista no se queda atrás ya que continuamente se renueva al mantener al día sus rede sociales como Instagam.

Sin dudas Jennifer López ganó gran popularidad debido al gran éxito de la película “Selena” a causa de su increíble actuación. Poco a poco Jlo se fue haciendo su propio camino al estrellato logrando ser la primera actriz latina en ganar más de un millón de dólares por una película. Luego de su gran éxito, las ofertas laborales no paraban de llegar logrando así protagonizar “Anaconda” en el año 1997 y “Out of Sight” el año siguiente.

El gran talento de López la llevó a establecerse como una de las actrices latinas mejor pagadas del mundo a partir de 2017. Actualmente Jennifer es considerado un ícono de la cultura pop y una artista de triple amenaza debido a sus dotes musicales, actorales y de baile. En cuanto a lo más reciente de la actriz, esta hasta hace poco se encontraba en República Dominicana grabando una nueva película la cual es muy ansiada por el público.

Imagen: Instagram Jennifer Lopez

Para su propia comodidad Jennifer decidió mudarse temporalmente al país centroamericano para grabar su película y al mismo tiempo pode estar acompañada de su familia y sus hijos Emme y Maximiliam. La nueva película protagonizada por JLo lleva como título “Shotgun Wedding”, traducido al español como “Boda a la fuerza”, sin dudas el vestido de boda le luce genial a la actriz. Es por ello que López ha decidido adelantar algo a sus seguidores en Instagram por lo cual ha decidido publicar una serie de fotos luciendo lo que será el icónico vestuario de la nueva película.