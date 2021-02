Mick Jagger: el rockero legendario más especial cuenta en su familia con cinco nietos y un bisnieto. No obstante esto no lo limita en el momento de proseguir expandiendo su prole, su último hijo nació el 8 de diciembre de 2016 del vientre de Melanie Hamrick, su de hoy pareja. Mick Jagger tiene ocho hijos en conjunto, la primera natural de 1970, Karis Hunt Jagger, nacida de Marsha Hunt; la segunda hija con un año de diferencia con su hermana, nacida del amor de Jagger con Bianca, llamada Jade Sheena Jezebel Jagger. Otros 4 de nacieron de su amor con la actriz Jerry Hall: Elizabeth ‘Lizzie’ Scarlett Jagger, James Leroy Augustin Jagger, Georgia May Ayeesha Jagger y Gabriel Luke Beauregard Jagger. Además de esto la modelo brasileira Luciana Gimenez Morad, dio a luz a su séptimo hijo, Lucas Maurice Morad Jagger.

Nikki Sixx: el histórico bajista y principal creador de Motley Crüe tiene tres hijos con la playmate Brandi Brandt: Gunner, Decker y Storm. Además de esto 1996, Sixx se casó con la actriz y asimismo playmate Donna D’Errico y tuvieron una hija juntos: Frankie Jean. Mucho más reciente en el tiempo Nikki Sixx recibió a su quinta hija, producto del amor con Courtney Sixx a la que bautizó Ruby Sixx, en el mes de julio de 2019 en el momento en que a sus 60 años. En aquel instante el músico compartió su alegría con una publicación en Instagram: “Una pequeña intrépido con una cabellera llena de pelo que la transforma en la 5ta Sixx al lado de sus 2 hermanas y 2 hermanos. La paternidad fué la mayor alegría de mi vida”.

Imagen: Rolling Stone

Richard Gere: el reconocido actor de “Mujer bonita”, después de casarse con la activista Alejandra Silva en 2018, le dio la bienvenida al primer hijo de los dos. El bello niño llamado Alexander, nació en el mes de febrero de 2019 en el momento en que Gere tenía 69 años. El segundo bebé de la pareja llegó en el mes de abril de 2020.

Imagen: El Nacional

Steve Martin: el actor, comediante, escritor, productor, músico y artista estadounidense tuvo su primer hija a los 67 años, mencionada Mary Martin, con su mujer Anne Stringfield, quien es 26 años menor que , en el mes de diciembre de 2012.

Imagen: CNN

¿Qué te semeja esta lista?, probablemente ciertos nombres los aguardabas por ser galanes obstinados y estrellas de rock, pero quizás otros te han asombrado tanto como a . ¿Te agradaría una segunda parte?