Comenten lo que comenten, la Reina Isabel II, de 94 años, va a hacer lo que mejor se le antoje. Ya hace una semana, la familia real está sumergida en una intensa polémica por las acusaciones de racismo y maltratos que hicieron el Príncipe Harry y Meghan Markle en la explosiva entrevista con Oprah Winfrey. Ciertos vieron con pésimos ojos que los duques de Sussex contaran su verdad frente a las cámaras y están invitando a Su Majestad a castigarlos con mano dura.

Pero, según los últimos reportes, la monarca no cambiará de opinión sobre Megxit ni alterará los términos pese a las protestas de su nieto Harry, de 36, y Meghan, de 39. La pareja apuntó que la familia real se había negado a ofrecerle a Archie, de 1 año, un título principesco. La duquesa aseguró que en la monarquía, había «intranquilidades y diálogos sobre qué obscura podría ser la piel (de su hijo) en el momento en que nazca».

añadió que, si bien le afirmaron al público que no deseaban que su hijo tuviese un título, de todos modos fue la institución la que tomó esa resolución, dejándolo sin seguridad y otros permisos. La entrevista apareció solo unos días una vez que la Reina despojase al dúo de sus patrocinios y títulos militares. En este momento, con todo el movimiento que ha surgido, diríase que la monarca está ya lista para charlar con Harry sobre sus acusaciones.

«Su Majestad no es para girar. Si bien hay simpatía con lo que Harry y Meghan dijeron que pasaron, no va a haber cambios en el acuerdo», expresó una fuente a The Sun. Se comprende que la investigación familiar que tiene planeado alzar la Reina incorporará con la participación del Príncipe Carlos, de 72, y el Príncipe Wiliam, de 38. Los tres, como altos integrantes de la monarquía, examinarán las intranquilidades de la pareja.

Asimismo procurarán conocer qué integrante de la familia real expresó su preocupación por el tono de la piel de Archie. La pareja no descubrió nombre, pero le aclararon a Winfrey que no habían sido ni la Reina ni su marido, el Príncipe Felipe, de 99. La investigación asimismo va a abordar el punto de por qué razón Meghan se dirigió a Elementos Humanos para conseguir asistencia sobre sus problemas médicos mental en vez de charlar con la familia.