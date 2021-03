Axel Kicillof estuvo dando notas en numerosos medios este miércoles desmintiendo que su mujer le haya brindado “vacunarse bajo la mesa” a Beatriz Sarlo, después de las afirmaciones de la autora en la Justicia. Durante la noche, estuvo en C5N volviendo a charlar sobre ese tema y examinando la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires. Además de esto, le tiró un palo al Gobierno de la Localidad.

“Nos encontramos vacunando realmente fuerte, pero decidimos no privatizar la vacuna. El día de hoy vacunamos a 47 mil personas y no tuvimos ningún inconveniente de gente acumulada. En los próximos días, mañana y pasado, vamos a intentar llegar a las 50 mil al día”, explicó. Consultado sobre la resolución de Horacio Rodríguez Larreta de proporcionarles vacunas a las prepagas, respondió: “Eso podría haber sido mucho más simple, pero aquí son todos iguales”.

“Eso es una discriminación por billetera, por el hecho de que en la Localidad de Buenos Aires el que tiene un plan prominente no debió realizar la cola”, añadió Kicillof, en referencia a las largas filas y aglomeraciones de personas mayores a 80 años que se generaron en el centro de vacunación del Luna Park. El gobernador contó que se vacunaron 250 mil trabajadores de la salud en la provincia.

“ siempre y en todo momento lo dije, la independencia es la vacuna. Tiene geniales desenlaces en el mundo entero. Ahora con la primera dosis hay un salto en la inmunidad. El otro efecto es que el que se contagia lo realiza de forma suave. Ahora poseemos estadísticas de que no hay internados en el sistema sanitario, entre los vacunados. No vamos a dejar que nos distraigan, todo el equipo entero está abocado a vacunar y vacunar”, manifestó.

Por otra parte, el gobernador bonaerense se volvió a referir a eso que ocurrió después de los estos de Beatriz Sarlo: “No acostumbro a interrumpir mi trabajo para desmentir cosas, pues me tomaría todo el día. Pero en un caso así fue de manera directa un ataque hacia mi familia. Una patraña grande como una vivienda, donde la que produjo todo este lío, que es Sarlo, había utilizado mal la expresión”.

“Lo que están deseando es boicotear la campaña de vacunación. Mi mujer no proporciona vacunas, no se vacunó absolutamente nadie de mi familia. Es una campaña horrible y de odio hacia mi familia lo que titularon ciertos medios. Sarlo afirma que se confundió en la oración, pero tuvo un mes para desmentirse. Este plan lo anuncié en charla de prensa. No hubo nada bajo la mesa”, completó Kicillof.