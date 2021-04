En cada emisión de su programa de A24 Luis Novaresio recibe a grandes personalidades para analizar los diversos temas de la actualidad y la política en nuestro país. Durante uno de sus últimos programas Beatriz Sarlo habló con él del escándalo con la campaña de vacunación y lanzó un durísimo comentario sobre Axel Kicillof. ¿Qué pensará el gobernador sobre las palabras de la periodista y escritora?

«Fue un conjunto de torpezas provocadas ni siquiera del gobierno de la Provincia, sino por allegados. No hubo otros casos. Si hubiera la idea de armar un vacunatorio VIP de intelectuales se hubieran conocido otros. Esos desarreglos de la política actual, que dicen una cosa a la mañana, otra a la tarde, el modelo es Alberto Fernández que interviene de manera continua», indicó en primera medida sobre el conflicto de la campaña de vacunación.

«Mi opinión de Axel no cambió. Es alguien que trasladó el estilo duro que proviene de la izquierda política. Es un estilo de discurso duro que quizás también necesite la política trasladado a una política hecha de arreglos y desarreglos. Le dio buen resultado quizás porque la Provincia necesita discursos más cortos, más duros y más sencillos. Nunca reflexioné sobre Kicillof y tampoco me ha dado ocasión para reflexionar. No es alguien interesante para la reflexión política», aseguró la escritora de forma picante.

Además de estos polémicos comentarios sobre Kicillof, la ensayista analizó la política actual junto al conductor de A24 y expresó: «Máximo (Kirchner) es el gran elector. La madre toma el camino de una jubilación honorífica, explicando a todos los presidentes de la región qué es lo que hay que hacer en el mundo. Quizás también pensó en la herencia de su hijo que ella mantuvo el poder.»

«Ahora pienso que Máximo tiene lo que se aspira tener en el justicialismo, pero de todas maneras, es un partido fragmentado», cerró. Recordemos que en este marco de análisis del mundo de la política, en uno de los programas anteriores, Novaresio tuvo como invitado a Jorge Asís, quien sin pelos en la lengua habló del vínculo de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Además, fue lapidario con el actual presidente de los argentinos.