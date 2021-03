No se quedó callado y dejó enmudecidos a todos los oyentes. Baby Etchecopar volvió a hacer de las suyas en su programa de Radio Rivadavia, primero con mucha acidez y luego, lanzando una gravísima acusación contra un reconocido periodista. Siempre con mucho humor y sin tapujos, ironizó con respecto a la vacunación que se está llevando adelante en nuestro país. «La nave bajó en tierra argentina, bajo un cielo celeste y blanco y llega la esperanza. Llegan 330.000 dosis de vacuna Sputnik V, que empezarán a vacunar, y digo empezarán porque a las otras se las robaron», lanzó.

«Pero estas prometemos que ningún kirchnerista, ningún amante, ningún amigo, ningún afiliado, se va a pinchar el brazo con esta vacuna. Estas sí son para el p… ¿Son para el pueblo? ¡Son para el pueblo! 330.000 dosis que curarán a 150.000 argentinos. Ah, no, ahora viene un solo compuesto y próximamente la van a tomar en un terrón de azúcar como a la Sabin oral», arremetió el periodista.

«Después viene la china, que no cura pero entretiene porque se da por enema. Gracias, señor piloto, gracias, señora paragua, gracias Payasa Filomena. Ahí están, ahí las tienen, el avión celeste y blanco al igual que el cielo argentino, que trae la esperanza para 330.000 kirchneristas. ¡Vamos, Duhalde! ¡Vamos, Chiche Duhalde! ¡Vamos, camporista! ¡Vamos, pibe del movimiento nuestro! ¡Aplaudí a Cristina y vacunate, carajo! ¡Vamos, mierd…! ¡Vamos, carajo!», sentenció Baby Etchecopar.

En el mismo programa, apuntó contra el Gobierno nacional con mucha seriedad. «Este es un Gobierno de mentirosos, de embusteros, de charlatanes. Íbamos a estar vacunados 10 millones para esta fecha. Mucha gente tiene piedad con Alberto Fernández… lo que pasa es que al pobre hombre lo están limando desde adentro permanentemente. Este es un laburo de coraje. Sos presidente de una nación, no de una sociedad de fomento», lanzó.

Pero fue en ese momento cuando apuntó contra otro periodista, Roberto Navarro, al hacer referencia a su medio de comunicación. «Como está Navarro de director y a él le gustan tanto las chicas del kirchnerismo que se llevaba a su departamento (…) A mí me pasa con el pel… este que me dice ‘el conductor misógino’. Misógino sos vos que ibas a buscar a las chicas a la marcha y te las llevabas a tu casa. Yo nunca fui a llevar a las chicas militantes para llevármelas a ningún lado. Me lo contaste vos. Misógino y alcahuete sos vos, son ustedes. Todos juntos en un partido», arremetió.