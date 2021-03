Entonces que Barby Silenzi confesase en Intrusos que sostiene una pareja abierta con El Polaco y que su “tolerado” es Flor Peña, la bailarina sostuvo un entretenido frente a frente con la actriz a lo largo de su participación en el software Flor de equipo.

“Al Polaco lo dejo llevar a cabo todo con vos”, disparó Silenzi. A eso que la conductora preguntó si esta iniciativa fue consensuada por los dos. “La cosa es de esta forma. me ha dicho ‘no sabés lo que es Flor’ en el momento en que te vio en lo personal. Y le respondí ‘sí, la vi, ‘es una bomba y me chifla. ¿ves? Con sí me agrada, con te dejo y nos dejo llevar a cabo todo”, añadió la convidada.

Finalmente, después de que Barby dejase en claro que este sería la primera oportunidad que la pareja lo llevaría a cabo, Flor cerró, y sin descartar la oportunidad de estar los tres juntos, “Me chifla que me hayan escogido. ¡A mí me gustan mucho los 2! Cualquier ocasión lo agendamos”.

Tengamos en cuenta que Silenzi fue convidada al período de chimentos de América para charlar sobre la crisis cariñosa con el artista. En ese contexto Rodrigo Lussich le consultó: “¿Qué posición tenés vos respecto al poliamor, al amor libre? ¿ tienen un código abierto con el Polaco?”.

La bailarina respondió franca: “El tema es de esta manera: contamos algo abierto. Pero no es que se marcha y estará con alguno y aquí, que ni me entero. No, la cosa siempre y en todo momento es de a 2. De a 2 somos libres, juntos. No cada uno de ellos por su parte”.

Sin sonrojarse, Barby contó qué conocida le resulta interesante le resulta interesante a la pareja. “Nuestro tolerado es juntos, no separados, y es Flor Peña. El Pola se muere por y a mí me chifla. Es una bomba, increíble”. En ese instante, la panelista Sheila González averiguó: “Todo bien con las mujeres, ¿en este momento el Polaco admite a un hombre?”. A eso que la bailarina respondió: “Sí, evidentemente, admite”.