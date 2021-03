Barby Silenzi visitó este jueves el software de Florencia Peña, “Flor de Equipo” (Telefe), y allí confesó que fue quien viralizó el provocador audio que circuló a lo largo de en el verano donde Fede Bal invitaba a la pareja de la bailarina, El Polaco, a una celebración.

En aquel audio, Bal había dicho entre otras muchas cosas: “Yo no sé cómo te encuentras con Barby (Silenzi)… Nada, aquí todas y cada una la gente que entran, saben que no tienen la posibilidad de sacar una fotografía. Conque no te van a soliciar fotografías, no harán historias. No tendremos ningún inconveniente con Telefe. Vos relajá en eso. Mi casa es un bunker. Uy, Polaco, está comunicado lluvia, pero nos chupa un h , estaremos todos del or , bailando, chupando y realizando cosas. Traete malla, traete cuanto quieras ”.

En el momento en que Flor Peña le preguntó a Silenzi “¿Cuál fue la cosa mucho más excesiva que hiciste por celos?”, Barby se sinceró: “Es del tema del audio, que todo el planeta sabe que fui la que lo filtró. Perdón, Fede. dormía, divina, y llega . ‘¿A dónde fuiste?’, le digo toda dormida. ‘Fui a la celebración de Fede’, me afirma y se marcha a reposar. Chau! quedé desquiciada, ahí me volví desquiciada”.

Entonces añadió respecto a un código que tiene con su pareja: “La iniciativa desde el principio fue que los 2 tengamos exactamente la misma clave del teléfono y ahí el cometió el fallo. Entré al teléfono y en el momento en que escucho el audio ”

Preparada para confesar los datos de la revancha que tomó, Barby continuó: Primero dije ‘¿por qué razón Fede no me invitó?’. Y después escuché las contestaciones de ese audio. se encontraba dormido”, prosiguió narrando. “Después, a los 2 minutos de la venganza, me arrepiento. Dije ‘¿por qué razón hice esto? Estoy mal´. Se lo mandé a un periodista. Muy mal hecho. Ahí me percaté y lo llamé a , le dije ‘mi amor, perdón, hice una cosa horrible que no la debía realizar, pero la hice’”, reconoció.

En el momento en que le preguntaron por la reacción que tuvo El Polaco, Silenzi respondió: “Se enojó, pero salió a charlar con Fede pues su preocupación era Fede. Pobre Fede, ¿qué debía ver en nuestro inconveniente?”.

Sobre el desenlace reconoció: “Me siento re culpable por su separación, pero bueno, no sé, ahora está. Fue un estudio, por el momento no disponemos exactamente la misma clave”.