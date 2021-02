Desde que inició el 2021 comenzaron a circular rumores sobre una crisis entre El Polaco y Barby Silenzi. Aunque al principio negaron las versiones que brindaban varios periodistas especializados en la farándula local, el presagio se cumplió y hoy los famosos emprendieron sus caminos por separado y le dijeron no a la convivencia.

Tras lo expuesto en «Hay que ver», el programa que conducen José María Lisorti y Denise Dumas por El Nueve, contaron con el testimonio de Silenzi que habló sobre diversos temas emparentados al Polaco. En primer lugar se refirió a sus enfrentamientos pasados con el músico: «Tanto él como yo somos muy impulsivos, entonces pelea o discusión ‘chau nos separamos’. Después nos dimos cuenta que no».

Al ser consultada sobre los motivos de su separación, Silenzi descartó la infidelidad y explicó: «Son cosas de lo cotidiano, de la convivencia. No tiene que ver con una infidelidad. No podemos estar yendo y viniendo porque tenemos nenas, él tiene las suyas con otras mamás entonces es muy complicado», aseveró.

Sobre las imágenes recientes del Polaco con otra mujer, la bailarina aclaró: «Las fotos con la chica… ya estábamos separados. Lo que a mí me dolió y molestó es que no hay cuidado eso, él sabe que si él sale yo lo voy a saber». Listorti aprovechó el momento y le recordó el episodio de la fiesta con Fede Bal, a lo que Silenzi replicó: «Ahí habíamos discutido. El fue a la fiesta, no me invitó tampoco a la fiesta y bueno, me entero cuando volvió».

A modo de cierre, la mujer hizo un balance sobre lo que compartió con el padre de su hija menor: «Yo con él me divertí mucho. Lo sigo queriendo porque a mí el amor no se me va a ir de un día al otro, calculo que a él tampoco. Si vos amás a alguien verdaderamente no te desenamorás en un segundo. Muy pocas veces estuve enojada, nos dimos cuenta que no podemos convivir porque somos muy diferentes».