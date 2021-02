La bailarina Barby Silenzi se refirió en detalle a su separación del popular cantante El Polaco en diálogo con el programa Los Ángeles de la Mañana. Lejos de apostar a un tono beligerante, la artista se refirió en buenos términos hacia su ex.

“Fue largo, veníamos de un par de crisis, es un camino largo, no es que te separaste y ya está… Vivimos un momento hermoso al principio, nos fuimos de vacaciones, el embarazo, pero la cuarentena nos afectó puntualmente para mal. Él está acostumbrado a ir y venir por los shows y de repente, estaba encerrado y rodeado por mujeres”, refiriéndose a las hijas que ambos tienen.

Luego agregó: “Él tiene dos hijas con dos mujeres diferentes. Yo tengo mi hija con otro papá… Es muy difícil ensamblar todo, en el medio hay celos”.

Durante la charla, Ángel de Brito le preguntó si las infidelidades del Polaco afectaron la relación, también a la polémica fiesta a la que el músico asistió en plena cuarentena en la casa de Fede Bal. “Tuvimos una pelea, fue un quiebre en la relación. Yo no estaba ni enterada. Ahí nos peleamos y él supuso que estábamos separados. Se fue a la fiesta y volvió a la mañana. Él llego re bien y me dijo que se fue a lo de Fede, a una fiesta… No me dio explicación y se justificó que estábamos peleados. Ya venía la cosa tirante”, expresó Barby.

“¿Nunca te blanqueó las infidelidades?”, le preguntó De Brito. “A mí no me hizo cornuda. Estoy muy segura de eso”, respondió Silenzi.

Finalmente remarcó: “Siempre fuimos amigos. Todavía tenemos una relación buena, no vamos a pelearnos y dejarnos de hablar…. El amor no se termina de un día para el otro”.

Con respecto a la responsabilidad de El Polaco como padre, Silenzi expresó: “Está presente, hace videollamadas, le pasa una cuota (alimentaria). Pero a lo que estamos viviendo en el país, no alcanza. Está judicializado”.