En la noche de el día de hoy River se encarará a Atlético Tucumán por los 16avos de la Copa Argentina. Hablamos de un partido mucho más que esencial, en tanto que de hallar un triunfo frente al Decano, el Millonario no solo avanzase de ronda, sino se cruzará con Boca en los octavos de final, lo que sería un nuevo Superclásico codo con codo. Para este desafío, Gallardo tiene planeado meter un auténtico batacazo que no se encontraba en los proyectos.

En las últimas horas quedó desafectado del acercamiento Matías Suárez, puesto que sufre una sinovitis de rodilla que lo marginará por lo menos un par de semanas. Sin lugar a dudas que es una baja esencial, puesto que el cordobés venía siendo entre los players mucho más regulares de todo el equipo con su calidad y fineza en el altercado. Pero en este momento semeja que se acabará de desmontar la frontal titular, y en un caso así no sería por una lesión sino más bien por resolución del entrenador.

Rafael Santurrones Borré tiene muchas chances de empezar el partido en frente de Atlético Tucumán en el banco de suplentes, algo que a priori es una enorme sorpresa. El colombiano no tuvo un óptimo partido el sábado pasado contra Armamento de Sarandí, y para colmo salió con una molesta en una de sus rodillas, con lo que debió finalizar de ver el cotejo con hielo en la región. Más allá de que está en condiciones, la resolución sería preservarlo.

El próximo fin de semana River se encarará a Colón de Santa Fe en el Monumental, un partido mucho más que esencial no solo por el contrincante que va a estar en frente (puntero absoluto del Conjunto A con 20 puntos), sino más bien por el hecho de que asimismo el Millonario precisa regresar a agregar de a tres para acomodarse terminantemente entre los primeros 4 de la tabla. Frente a la sepa asegurada de Suárez, Gallardo proteger al colombiano a fin de que llegue al 100 por ciento contra el Sabalero.

De todas y cada una formas no se desecha completamente su presencia frente Atlético Tucumán, en tanto que asimismo el entrenado le da mucha relevancia a la Copa Argentina. Si al final el nativo de Barranquilla sale del once hay 2 opciones para conformar la frontal. Una es con Julián Álvarez, Jorge Carrascal y Federico Girotti, y la otra opción alternativa es que por último sea Lucas Beltrán el que le gane la pulseada al Neymar colombiano para estar entre los once.