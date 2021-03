Belén Francese atraviesa por la semana 26 de su embarazo y, al igual que Pampita nota grandes cambios en su cuerpo y estado de ánimo. La actriz fue al programa de la modelo, “Pampita Online”, donde habló sin filtros sobre su gestación: “No es todo color de rosa”. Se sinceró sobre lo que está viviendo y reveló detalles que nadie esperaba. ¿Qué está pasando en la vida de Francese?

“No todo es color de rosa… Me costó una barbaridad. Me siento un sapo, toda hinchada. A la noche soy un jabalí como respiro, me agito. Le digo a mi pareja que se vaya a otra cama. Tengo todo apretado, y se me dificultad la respiración. No ronco, pero respiro… Horrendo. Y los pechos tienen vida propia. Después pasé por una etapa de porno star, pero se me pasó”, reveló Belén sobre su estado.

“Es como es lado que nadie cuenta, porque mi mamá, mi hermana ‘ay, ¡qué lindo!’. Pará, esto no me lo contaron, es como que lo anulan”, agregó. Entrando a los seis meses de embarazo, Belén Francese fue a un control médico para ver cómo estaba de salud tanto ella, su bebé y su pareja, Fabián Lencinas. La blonda fue a la clínica luciendo un pijama, sandalias y un sacón largo: “Así vine a un control porque ya no sé qué ponerme”.

Además de mostrar su nuevo estilo, desfiló en sus redes: “Siempre autocrítica, ante todo. Obvio no llegué a cambiarme, menos a peinarme por supuesto. Tan solo fui a un control. Bebito está regio. Es un toro mi torito y grandote se viene mi potro”. Tras la cálida entrevista con la esposa de Roberto García Moritán, la mediática decidió dedicarle un tierno posteo en su cuenta oficial de Instagram.

“Ya!! Con la más bella no sólo por la obviedad si no tmb por dentro @pampitaoficial.

Charla divertidísima de lo bueno y lo malo del embarazo! Mil advertencias!! Choque de panzas?? Un mes de diferencia ( increíble) Y muchas cosas nuevas!! Tmb se armó la lucha de regalos! Para la beba más mimada Ja y muchas sorpresas más! BBTO ya tiene pretendientaaaaa ja IMPERDIBLE. yo te avise??” (sic), escribió la futura mamá, junto a varias postales con Ardohain. ¿Mejorará su estado conforme pasen las semanas?