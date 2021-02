Hermosa Thorne se convirtió en una suerte de “diosa de las comunidades” merced a sus candentes posteos en los que no teme a enseñar bastante e inclusive estar en la delgada línea de la censura en Instagram. No obstante, todo lo mencionado tiene un origen que misma descubrió anteriormente sobre su obsesión con ser “hot” en todo momento y estimar poseer en todo momento la aceptación del resto.

Exactamente mediante un riguroso articulo en su cuenta oficial de Instagram la directiva, actriz y artista de 23 años se explayaba sobre sus temores y también inseguridades. Además de esto, relacionó su obsesión con el sexo con los anuncios que padeció en el momento en que era únicamente una chavala: “¿Por qué razón no puedo buscar a mi próxima ‘’? (…) ¿Fue por el hecho de que fui abusada mi vida? ¿Fue pues estuve expuesta al sexo a una edad tan temprana que de ahí que es todo cuanto sé sugerir al planeta?”, se preguntaba.

En exactamente la misma publicación seguía: “¿Qué hay erróneo en mí? ¿Por qué razón siempre y en todo momento necesito la aprobación de todo el planeta pero en especial la de los hombres? Todos insisten en decirme que esté soltera, que esté sola, y que me lleve a cabo a mí misma feliz. Pero todas y cada una esas cosas suenan jodi*** espantosas para mí”. Las fotografías que acompañaban el articulo la daban a conocer en topless tumbada en cama.

Hermosa Thorne, quien en la actualidad está en una relación con el modelo italiano Benjamin Mascolo se sinceraba sobre el manejo de su autoaceptación con su pareja pues “por alguna razón de mi cabeza, no soy suficientemente buena. Para o o para absolutamente nadie. Y si no es , entonces solo busco al ‘siguiente’ o ”.

Solo por charlar de Instagram, Hermosa Thorne tiene mucho más de 24 millones de seguidores, no obstante, esto no semeja impactar bastante en su amor propio, ya que según afirma solo vive con la culpa de no quererse a sí. “Me culpo por aguardar que la multitud me ame lo bastante para que me ame a mí misma. (…) Pero la única forma de llegar en el final es superarlo. Herir, amara y admitir, en eso se basa nuestro planeta sensible” sumaba en ese entonces.