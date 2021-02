El equipo de Miguel Ángel Russo anunció a través de su cuenta de Twitter que arribó a Rosario sin problemas y hasta subió un vídeo exponiendo una parte del camino. Allí el Xeneize procurará la primera victoria del campeonato contra Newell’s, que dicho sea de paso incorporará con múltiples bajas para este deber. Siendo la mucho más importante de la sepa del exjugador de Boca Pablo Pérez.

Sin embargo el local perdió en su debut contra Vélez y asimismo precisa agregar de a tres, con lo que no va a ser un partido simple. Después del flojo empate contra Gimnasia varios llenes de Boca estiman que ciertos cambios son precisos por el acercamiento de la segunda fecha, más que nada sabiendo que ofensivamente al grupo le costó bastante llevar a cabo un juego fluido y hacer ocasiones visibles de gol.

Aun de esta manera todo semeja señalar que el once que va a salir a la cancha va a ser exactamente el mismo que el de la Bombonera: Andrada; Jara, Zambrano, Izquierdoz y Fabra; Villa, Capaldo, Varela y Cardona; Tévez y Zárate. La única duda pasaría por la inclusión del recién recuperado de su lesión Jorman Campuzano en vez del juvenil Alan Varela. Pero todo semeja señalar que ninguna parte se movería de su rincón.

¿Consigue el plantel para ser de nuevo vencedor?

Más allá de que Boca se consagró en los 2 últimos campeonatos locales o sea la Superliga Argentina 2019/20 y la Copa Diego Armando Maradona, varios prestan a enfrentamiento si el plantel de Russo va a poder hallar tres al hilo en trofeos familiares. No hay duda de que si el equipo no cambió bastante este mercado de pases tiene canches de ganarlo todo, pero numerosos llenes ahora ponen en duda que el desempeño de ciertos nombres sean suficientemente permanentes esta temporada.

No cabe duda de que el primordial propósito de Boca este año no es esta Copa de la Liga sino más bien regresar a alzar a la Copa Libertadores, pero hasta el momento en que ese torneo empieze en el mes de abril estos partidos son prioridad. No ganar por 2 encuentros seguidos marcaría un principio de campeonato bastante desilusionante para el último vencedor del fútbol argentino, y si además de esto la misión es lograr retos mucho más esenciales primero hay que entender sobreponerse a estos.