En el debut ante Gimnasia por la Copa de la Liga, Mauro Zárate tuvo su chance de ser titular en Boca como delantero centro. Sin embargo, la noche no terminó bien para el punta porque cuando faltaban poco más de 20 minutos para el final debió salir muy dolorido tras golpear su rodilla derecha contra el césped.

Al salir del partido fue examinado por los médicos y se confirmó que sufrió una hiperextensión en la cadera. Ante esto, el delantero tranquilizó a todos mediante un posteo en su cuenta de Instagram, en el que contó cuál es su estado: “Por suerte no fue nada grave, sólo el mal movimiento en la caída, que me provocó la abertura extrema de la cadera y que me impidió seguir el partido”.

Y, en el mismo posteo, se mostró con todas las ganas entrenar con sus compañeros: “Ahora ya estoy sin dolor, movilizándola, para poder entrenar sin problemas mañana”. La lesión de Zárate llega en un momento importante para el atacante ya que tenía su chance como titular en un lugar que venía siendo ocupado por Franco Soldano.

En este contexto, el delantero podría estar disponible para la segunda fecha, donde Boca visitará a Newell’s el domingo a las 21.30 en Rosario. Curiosamente, en el inicio del ciclo Russo en Boca, el entrenador apostó por él en el estreno ante Independiente, pero luego sufrió un desgarro y terminó perdiendo su lugar.