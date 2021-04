Llegar a Boca no es fácil porque no todos tienen la oportunidad de hacerlo. Muchos jugadores sueñan con llegar al Xeneize aunque solo pocos pueden concretar esa posibilidad. Esta es la historia de un futbolista argentino que fue buscado por el consejo de fútbol en el último mercado de pases, aunque al parecer no quedó del todo convencido sobre si la posibilidad fue concreta o no. «No sé si estuve cerca», manifestó.

En una entrevista concedida a TNT Sports, Fabricio Bustos habló del supuesto interés que tuvo el conjunto azul y oro en contratarlo hace unos meses. «La verdad no sé si estuve cerca de Boca, siempre traté de mantenerme al margen y le dije a mi representante que maneje eso… No veía lo que estaba sucediendo. Si pasó, fue un tema de mi representante con los dirigentes y nada más… Yo me mantuve al margen», señaló el integrante de Independiente.

El lateral es uno de los futbolistas con mayor proyección del plantel del «Diablo Rojo» pero de momento no piensa en irse. «Obvio que está la posibilidad siempre de una transferencia… Uno quiere progresar. En lo personal, a mí me gustaría jugar en las grandes Ligas… Pero bueno, veremos para lo que estamos, la idea es ser regular en Independiente. Habrá que esperar a que llegue el momento», sostuvo el jugador de 24 años.

Su presente en el Rojo

Por otro lado, con respecto al presente del Rojo en el campeonato local, Bustos palpitó el clásico contra Racing que se viene. El sábado 10 de abril a las 21 se realizará el gran choque de Avellaneda y todos quieren ganarlo. «El partido contra Racing es muy especial porque es el rival de toda la vida, obviamente que vamos a querer ganar… Pero primero pensamos en Talleres, que es un rival durísimo», sostuvo Fabricio.

Por último, habló de la posibilidad de que llegue Sergio Agüero al Rojo: «Obvio que sería muy lindo que regrese a Independiente porque le ha dado mucho al club. Pero la realidad es que el Kun tiene mucho para dar en Europa. Le faltan un par de años». «Estuvo 15 años y tiene para algunos más. La realidad es otra a la que por ahí están poniendo en la tapa de los diarios. Se juega con la ilusión de la gente muchas veces», cerró.