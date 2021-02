Boca procurará por la segunda fecha de la Copa de la Liga vencer a Newell’s de visitante y volver como estaba del empate con gusto a poco contra Gimnasia en la Bombonera. Siendo de esta forma el historial marca una clara diferencia en pos del Xeneize, en tanto que según datos proporcionados por el medio partidario “Períodico Xeneize”, el club de la Ribera y el grupo rosarino jugaron en 163 ocasiones por campeonatos locales y copas de AFA, habiendo ganado el equipo de Russo 71 encuentros, perdiendo 45 y empatando los 47 sobrantes.

O sea como era de aguardarse en relación a la narración de las dos instituciones la diferencia de partidos ganados entre los dos es evidente, como asimismo es obvio que los antecedentes no tienen bastante valor en el momento de la realidad. Tanto Boca como Newell’s no lograron ganar en sus que corresponden debuts y siendo de esta manera procurarán como sea llevarse los tres puntos y dirigir este comienzo de temporada.

El equipo con el que Russo saldría a la cancha es el próximo: Andrada; Jara, Zambrano, Izquierdoz y Fabra; Villa, Capaldo, Varela y Cardona; Tévez y Zárate. Al paso que el once preparado por Frank Darío Kudelka seria este: Aguerre, Liso, Capasso, Cabral y Bíttolo, Rivero, Fernández, Formica, Marcioni, Scocco y Cabrera. O sea como puede apreciarse no jugará Pablo Pérez al estar suspendido.

Campuzano o Varela, la única duda de Russo

De entrada Russo repetiría exactamente el mismo once que encaró a Gimnasia en el debut del campeonato, pero aparentemente una duda carcome al entrenador y esa es la inclusión o no del colombiano Jorman Campuzano por Alan Varela. Claramente el juvenil no efectuó una aceptable labor en la primera fecha con lo que en parte es legible que su puesto de titular sea removido.

Si bien por otra parte Campuzano recién está volviendo de una lesión y arriesgarlo dándole la titularidad en su primer partido en semanas quizás no sea la idea más clara de todo el mundo. Sea como sea esa es la única duda del DT, varios llenes de Boca se presentaron disconformes con ciertos desempeños puntuales como el de Mauro Zárate o hasta aun el de Carlos Tevez y siendo de este modo se estima considerablemente más de en esta novedosa ocasión.