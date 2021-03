Boca y River jugarán desde las 18.00 hrs una edición nueva del superclásico del fútbol argentino por la Copa de la Liga 2021. Hasta el día de hoy, el Xeneize se posiciona 6° del conjunto B con ocho entidades, al paso que el Millonario 7° del conjunto A con seis. Por consiguiente el partido es vital no solo por su crónica sino más bien asimismo para no perderle pisada a los punteros del campeonato. Los entrenadores reafirmaron las formaciones oficiales para el partido con sorpresas.

Capacitación de River

La capacitación de River es la próxima: Armani; Casco, Maidana, Díaz, Angileri; Palavecino, Enzo Pérez, De La Cruz; Carrascal; Suárez, Borré. Una táctica mucho más clásico 4-3-1-2 pero que en defensa podría posicionarse 4-4-2. El último partido del grupo de Gallardo fue una dura derrota sobre el desenlace frente Argentinos juniors en el Monumental, por ende el día de hoy van a salir decididos en búsqueda de la victoria.

Capacitación de Boca

Al tiempo que por otra parte, el once preparado por Miguel Ángel Russo es este: Andrada; López, Zambrano, Izquierdoz; Capaldo, Campuzano, Maroni, Medina, Fabra; Villa y Tévez. Sorpresivamente el colombiano Edwin Cardona no va a estar presente no solo en el once inicial sino más bien tampoco en el banco de suplentes, gracias a padecer una distención en el calentamiento previo al acercamiento.

El historial entre Boca y River

Boca y River son los 2 clubes mucho más esenciales de Argentina, en consecuencia el historial pertence a los mucho más parejos del fútbol mundial. Contando el amateurismo, el Xeneize ganó 89 partidos al paso que el Millonario 83. Asimismo han empatado en 80 ocasiones, sin ir más allá el último acercamiento acabó 2 a 2 con un gol del colombiano Sebastián Villa a pocos minutos del final, en un acercamiento pertinente a la pasada Copa Maradona.

Precisamente sobre Sebastián Villa, el periodista Daniel Baretto en “Radio la Red”, compartió sus impresiones sobre lo que espera del superclásico y comentó lo siguiente: “Para marcarlo, tenés que estar al 110%”. Citando a que va a ser una labor realmente difícil para River poder supervisar al delantero Xeneize, quien adjuntado con Edwin Cardona y Carlos Tevez es de los más destacados players del equipo en relación a los llenes.