Hace prácticamente un par de semanas que Eduardo Salvio padeció la rotura de tendones cruzados de la pierna izquierda en el partido contra Sarmiento de Junín. Desde ahí Boca recibió el Ok de la AFA para comenzar a negociar y agregar a un refuerzo exprés para sustituir a Toto. El período inicial venció el pasado jueves, y la verdad es que el Consejo de Fútbol no ha podido agregar a absolutamente nadie. No obstante, de cuajo el tiempo para negociar se extendió hasta finales de la semana próxima.

¿Qué fue lo que pasó? El comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino aprobó el pasado jueves el pedido de del Xeneize para agregar a un jugador por la lesión del agresor, y esto logró que el periodo de tiempo se alargue por cinco días hábiles. Esta situación le vino como anillo al dedo al club de La Ribera, que justo padeció en la anterior del Superclásico las lesiones de Edwin Cardona y Carlos Tevez. En este momento la iniciativa es ir por todo y agregar a un jugador de calidad.

¿Qué hará Boca en este momento? En los últimos días llegaron a la mesa del Consejo de Fútbol numerosos apellidos que fueron ofrecidos, como Lucas Distritos y Mauricio Cuero entre otros muchos que no llegaron a seducir. La iniciativa es agregar a un futbolista del exterior, y de ahí que comenzaron le solicitaron a la AFA que interceda en FIFA para soliciar una salvedad y abrir el TMS a fin de que de este modo se logre negociar con un club extranjero.

El mercado de pases en la Argentina cerró hace mucho más de un par de semanas, con lo que reglamentariamente sería irrealizable para cualquier equipo agregar players que no estén hoy día en la liga local. Pero si por último la FIFA da el visto bueno, Boca va a salir con todo para efectuar una incorporación sorpresa. En las últimas horas se mentó como una alternativa a Roger Martínez, quien está en América de México, pero la verdad es que la operación es inviable desde lo económico.

Va a haber que ver si por último llega alguien por Salvio, quien no va a poder estar predisposición por un tiempo mínimo de seis meses. Más allá de que no se conoce aún el nombre del apuntado, lo preciso es que el Xeneize está en la búsqueda de un agresor neto, así sea por los costados o un nueve definido. Se sumó mucho más tiempo al reloj que de nuevo empezó a correr en reversa, y el que mucho más presiona es Russo, que siente que se está quedando sin variaciones frente a las lesiones.