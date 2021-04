Mariana Fabbiani aún no ha regresado a la pantalla chica y ya ha hecho grandes cambios en la grilla de Canal Trece. El célebre programa de Ángel de Brito cambió de horario y “Nosotros a la mañana” ya está viviendo sus últimos programas. El nuevo magazine de la blonda, “Lo de Mariana” promete ser un nuevo éxito que competirá directamente con “Flor de Equipo”, el ciclo de Florencia Peña en Telefe, de lunes a viernes de 11:30 a 13 horas. Ya hay fecha para el regreso más esperado de la pantalla chica.

Ya desde su despedida en “Mamushka”, la presentadora dijo que volvería muy pronto y dejó entrever que lo haría pisando fuerte. “Muchas gracias a vos que estuviste ahí todo el tiempo y todos los días. Muchas gracias. Fue un placer enorme hacer este programa en este año. Un programa que disfruté hacer en un año tan especial, tan cuesta arriba, y tan difícil para todos. Esto es un hasta pronto, no es un adiós porque dentro de muy poquito nos vamos a volver a encontrar en un nuevo horario”, manifestó.

“Con un nuevo programa en un horario que amé hacer en este canal y que me dio muchas satisfacciones. Voy a estar a la mañana, feliz, y espero que me acompañen. Le agradezco al canal por esta nueva oportunidad que me da, gracias por la confianza. También le agradezco a todos los participantes que pasaron por el programa, a los famosos y a los no famosos. Gracias a todo el equipo de este canal que amo, y a mi equipo de producción de Mandarina. Nos vamos todos juntos a la mañana. Cuídense mucho”, prosiguió en aquel momento.

Pero, ¿cuándo comenzará el nuevo programa de Mariana Fabbiani? El 12 de abril. El 13 levantará el programa del Pollo Álvarez, ya que el horario será ocupado por “LAM”. «Desde el 12/4 nuevo horario para #LAM: de 9.30 a 11.30 @LosAngeles_ok @eltreceoficial @MandarinaTVok (sic)», anunciaba hace un tiempo atrás Ángel de Brito. En una época de tantos cambios en Canal Trece, también se generan grandes expectativas por parte de los televidentes. ¿Mariana conseguirá las cifras más altas de rating?

Peña se refirió a la llegada de su competidora directa en La Once Diez y expresó: “Apartir de la llegada de Mariana Fabbiani ahí sí vamos a ser dos programas muy parecidos compitiendo en el mismo horario. Obviamente, como somos dos mujeres fuertes y de la misma generación, desde el afuera nos van a imponer la competencia, ver quién gana la pulseada, que a veces tiene que ver con los días, a veces tiene que ver con que pegó más un tema que otro».