Boca desde hace cierto tiempo que está en la búsqueda de un delantero de área que tenga como primordial virtud el gol. A lo largo de todo el 2020 Miguel Ángel Russo probó con Franco Soldano, alguien que se caracterizó mucho más por el sacrificio que por su registro goleador. El hombre al que todos solicitan es Wanchope Ábila, quien en la actualidad se está recobrando de una cirugía. Pero en Chile lanzaron una bomba sobre el futuro del cordobés que absolutamente nadie aguardaba.

Desde los números, el paso del delantero exHuracán por el Xeneize es intachable. Tiene un total de 36 tantos en 86 partidos, lo que lo transforma en un promedio de prácticamente un poco cada 2 encuentros. En verdad es el segundo mejor registro tras Darío Bendetto desde el momento en que se causó el retiro de Martín Palermo. Pero la verdad es que Wanchope prácticamente jamás ha podido estar pleno gracias a distintas lesiones. Por esa razón hace ya tiempo es mirado de reojo por el Consejo de Fútbol.

Se creía que una vez recuperado el goleador sería una fija en el equipo de hoy de Russo, pero en este momento no está nada claro con la bomba que lanzaron en DirectTV Sports de Chile. Según el periodista Pablo Flamm, la dirigencia del club de La Ribera está examinando efectuar un trueque para favorecer la vuelta de un viejo popular. “En Boca hay una crisis dura. Aun, diríase que Miguel Russo no vería con pésimos ojos que Wanchope Ábila venga a Colo Colo y Nicolás Blandi a Boca”, lanzó.

Sin lugar a dudas que o sea una sorpresa absoluta, no solo con lo que puede ser la partida del cordobés en estas condiciones, sino más bien asimismo pues el apuntado para llegar a vestir la remera azul y oro no pasa por su mejor instante. Blandi hace cierto tiempo que fue apartado en Colo Colo, club que se salvó del descenso en la promoción. Pese a correr el peligro de perder la categoría, el delantero que brotó en el Xeneize no tuvo ni un minuto en cancha.

Además de esto, el goleador estuvo a un paso de sumarse a Sin dependencia, pero la operación no llegó a buen puerto debido al prominente salario del jugador. Va a haber que ver si por último esta información tiene algún asidero, puesto que desde Argentina no brotó nada. Lo preciso es que Boca hace meses que está en la búsqueda de un delantero de jerarquía, razón por la que Wanchope no se siente muy valorado y por esa razón más allá de que aseguró que por el momento se va a quedar, en el primer mes del verano la historia puede ser diferente.