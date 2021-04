Defensa y Justicia arrancó bastante superior el desafío y hasta se puso en virtud en la sección primera. No obstante, Boca se restituyó y no solo lo empató sino entonces lo dio vuelta, para conseguir un considerable triunfo en la Copa de la Liga 2021. Más allá de que se viene un considerable desafío esta semana, en el «Halcón» se han quedado con bronca por el resultado del acercamiento: «Boca no había hecho bastante».

Ezequiel Unsain examinó el juego y manifestó: «Un partido con escasas ocasiones de gol donde nos cedieron la idea, manejamos realmente bien la pelota a mi forma de verlo. En el primer tiempo conseguimos hallar el beneficio…». «Después, Boca es un aparato que tiene jerarquía, buen recambio, players que marcan la diferencia desde lo individual. Pero hay que resaltar lo positivo y corregir lo negativo que el miércoles disponemos una final», añadió.

El arquero apuntó que la diferencia estuvo en la calidad individual: «Nos empataron veloz y simple pues dejame decirte que hasta ese instante Boca no había hecho bastante para arrimarse a nuestra área. Con una pelota parada lo hicieron». «Y después Boca acostumbra solucionar frecuentemente desde sus personalidades. Desgraciadamente no pudimos empatarlo pero hay que resaltar lo positivo, examinarlo y corregir lo negativo», mantuvo.

Lo que se viene

Sobre su desempeño particularmente, Unsain expresó: «Relajado, hay que estar relajado. Hay que investigar por supuesto impulsar lo que se realizó bien y ver lo que se realizó mal para continuar medrando. Soy joven, tengo 26 años, frecuentemente en este fútbol te solicitan cosas que se aprenden transcurrido el tiempo». «Pero tengo mucha calma por el hecho de que mis compañeros confían en mí, la multitud asimismo. Y yo voy a tratar de devolveres esa seguridad con buen desempeño», aclaró.

Este miércoles el Halcón comienza la Recopa contra Palmeiras y el arquero ha dicho: «Es muy importante para nosotros y la institución, es histórico por supuesto. Vamos a tratar de llevar a cabo una serie adecuada para quedarnos con la segunda estrella del club, es en lo que pensamos día a día». «Teníamos un partido fundamental pero en este momento toca arrancar una serie esencial y después proceder a Brasil y intentar quedarnos con lo que deseamos», cerró.