La ciudad santiagueña de Icaño tiene tan solo 2000 pobladores. La novedad sobre el femicidio de una muchacha madre produjo estupor.

El sábado por la mañana, la Policía de Santiago del Estero asistió a la ruta 34 tras anoticiarse del suicidio de un hombre de 50 años a quien identificaron como Raúl Rodríguez, nick “Chupa”.

Tras investigar el fundamento, se conoció que Belén Montenegro, madre de sus tres hijos, había fallecido a lo largo de la madrugada tras ser hospitalizada a causa de los brutales golpes de su pareja. Según se señaló, el femicida habría decidido quitarse la vida tras comprender que la joven había fallecido.

La información que trascendió señala que, a lo largo de la madrugada del sábado, “Chupa” y Belén, quien tenía 21 años, habrían discutido en su casa. La riña concluyó con el hombre pegando brutalmente a su pareja, fundamento por el que debió ser trasladada al hospital de Añatuya. Sin importar los intentos de los médicos, la joven murió en el sendero. Tras entender la novedad de la desaparición de Montenegro, Rodríguez decidió arrojarse bajo un camión y murió instantáneamente.

Reacción en las redes

“¡PAREN DE MATARNOS! ¿Cuánto más hay que chillar, cuánto más hay que soliciar? ¿Cuándo van a abarcar no somos de su pertenencia, que no somos sus elementos que tienen la posibilidad de llevar a cabo de nosotras lo que desean hasta llegar al punto de sacarnos la VIDA? El día de hoy desgraciadamente le tocó a , a esta joven mamá de tres nenes. Su marido la maltrató tanto que la mató a golpes y como un cobarde se suicidó, quizás esa sea la justicia…”, aseguró Camila Páez, una muchacha que vive exactamente en el mismo sitio que la víctima.

“ICAÑO es un pueblo tan chaval y andas novedades chocan, mas marcan historia a fin de que no nos olvidemos jamás de , que a sus 22 años murió a cargo de un femicida, violento y golpeador. Que la desaparición de Belén no sea una más, que te ayuda a vos para abrir los ojos, que cuides a tu hija, sobrina, tía, mamá, hermana… que tienen la posibilidad de estar pasando por exactamente el mismo instante y no se animan a contar, el cariño no es de este modo, el cariño no debe doler ni muchísimo menos herir, o sea un aviso de que estas lacras hay y están por todas partes y tienen la capacidad de todo. No nos vamos a olvidar jamás de vos bella… descansa en paz, la justicia divina tiene como función todo”, escribió Páez.