Dieguito Fernando es el hijo menor del ídolo máximo del fútbol Diego Maradona. Fruto de su relación con Verónica Ojeda. Hace pocos días, cumplió 8 años en la mitad del instante mucho más duro de su historia, en tanto que como entendemos, era unidísimo a su papá. Mario Baudry, fue entrevistado en «Los Ángeles de la Mañana» y contó datos del profundo mal que siente el niño, a prácticamente tres meses de la desaparición de Maradona.

Pasa, que aparte de la carencia de su papá, este cumpleaños llegó en la mitad del especial instante de la pandemia. Por lo que, su festejo fue asimismo muy particular. «¿Invitó a las hermanas?», deseó entender el conductor de LAM con relación a la multitud que lo acompañó en este día. «No, de todos modos por protocolo no se podía mucho más de 10 personas. Llovía conque no se ha podido llevar a cabo afuera», comentó el letrado, quien es hoy en día pareja de la mamá de Dieguito.

«Dulce Granados tuvo la amabilidad de prestarnos un salón, que era grande pero por protocolo no se podía mucho más de esa gente. Y ayer fue el primero de los días de fútbol de Dieguito, que comenzó a divertirse en Tristán Suárez. Para (en referencia a Verónica) todas y cada una esas cosas suplantan toda la tristeza que siente Dieguito. Si ves las fotografías, en el momento en que le obsequiaron una remera de Maradona busca en las estrellas», cerró diciendo el letrado con relación al cumpleaños del niño.

Tengamos en cuenta que Gustavo Pitasi, y también organizador y técnico del Showbol, fue entre las personalidades que saludó a Dieguito Fernando por su cumpleaños y lo visitó a lo largo de su festejo para entregarle un obsequio muy particular, el que entonces fue compartido desde su cuenta oficial en Instagram. «Mi tesoro mucho más apreciado, lo debía tener su hijo y su cara viendo al cielo probó que no me equivoqué», escribió Gustavo mientras que mostraba la imagen del niño con la remera que usó Diego Maradona en el momento en que practicaba esa modalidad de fútbol.

Otro de los regalos preparados por su mamá para el heredero de Diego Armando fue que recibió mensajes a través de vídeos de celebridades del deporte como: Carlos Navarro Montoya, Ariel Ortega, Hector Enrique, Clemente Rodríguez y Juan José Borrelli, pero sin lugar a dudas la filmación mucho más emotiva llegó a través de Carlitos Tevez, quien tenía una enorme relación con su papá. «Hola Dieguito, deseo mandarte un feliz cumpleaños. Quisiera que la pases bien y estés bien. Como siempre y en todo momento digo aguante Boca. Y bueno, esperemos estés bien y el domingo tengamos la posibilidad ofrecerte una alegría. Te mando un fuerte abrazo papá. Saludo grande», expresó el ídolo.