Sin tapujos ni pelos en la lengua, Marina Calabró se refirió a eso que sucedió en América televisión entre Horacio Cabak y Sofía Jujuy Jiménez, en el momento en que una imagen logró aloquecer a la morocha. Esto se charló en «Lanata sin Filtro», donde la periodista llegó a realizar una afirmación muy grave. « jamás había escuchado charlar de esto, tiene por nombre «tripofobia». Es la fobia al patrón repetitivo o temor a los orificios. Es horrible», lanzó sobre la polémica.

«En un caso así hemos afirmado que Cabak la detesta a Sofía Jujuy Jiménez. O sea como una reafirmación, pues esto es ya cosa juzgada, en este horario va a ir Andino con Fandiño. Esto sucedió en el segmento donde hacen un repaso vídeos de reses. Allí se mostró a un jóven con el brazo lleno de abejas. Cabak le puso la imagen en pantalla enorme y a la pobre muchacha prácticamente le da un ataque», mantuvo poniendo el audio del tenso instante.

“Uy, no, no, no. Eso me da mucha impresión”, aseveró la asimismo modelo. No obstante, sus compañeros prosiguieron comentando sobre esto, mientras que Sofía Jujuy Jiménez debió desviar su mirada hacia abajo, tapando constantemente sus ojos, pidiendo que sacaran esta fotografía. Emocionada, decidió argumentar a qué se debía su actitud, que debe ver con un fundamento realmente fuerte. “Eso me da tripofobia”, lanzó sin que absolutamente nadie comprendiera de lo que hablaba.

“Es en el momento en que ves varios puntitos y círculos y te ofrece como impresión. ¿Jamás escucharon?”, volvió a aclarar en el instante en el que se tapaba la cara con el papel que tenía en las manos. Esto despertó la risa y las gracietas de sus compañeros, si bien fue por mucho más y contó que debe ver con una cuestión que se registra en su familia, y que asimismo perjudica a sus hermanas.

“Mis hermanas asimismo lo tienen, pero lo tengo menos marcado. Es algo que hay. En el momento en que ves varios puntitos o de manera circular, de diferentes tamaños, te crea como ‘cosquillas’. En el momento en que hay en cantidad, es peor”, manifestó Jujuy Jiménez sobre este temor o repulsión que puede producir ver algunas figuras geométricas muy juntas, como es la situacion de pozos y rectángulos pequeños.