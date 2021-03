La demanda penal que Dalma y Gianinna Maradona presentaron en las últimas horas contra Matías Morla, por “traicionar a su padre y haberse quedado con la marca Maradona”, fue desechada por la Justicia.

Las hijas de Diego Maradona y Claudia Villafañe se habían anunciado a la Justicia para denunciar administración fraudulenta, un delito que tiene una lástima de hasta seis años de prisión, pidiendo que se lo investigue por “traición, deslealtad, infidelidad y abuso de poder”.

Según mostraron diferentes medios, las jóvenes pidieron una medida cautelar a fin de que se le prohíba a Morla que “ceda, venda, trasfiera o disponga” por medio de cualquier vía las fabricantes Maradona, y se lo acusa a este de quedarse con esa firma de forma ilegal.

El accionar de las hijas del Diez parecía un duro golpe contra el polémico letrado, pero según lo que señala su ambiente por el momento todo prosigue igual. “La Justicia no solo no dio rincón al pedido de seguir en una medida cautelar que le no permita a Morla “ceder, vender, transladar o contar con” de cualquier modo de todas y cada una o de ciertas fabricantes Maradona, sino además de esto aseguró que los papeles de la sociedad están cada día y no en discusión, cuando menos en la arena judicial”, mostraron a Exitoína fuentes próximas a Morla.

“No se encuentra discutida la titularidad de la sociedad requerida respecto de las fabricantes”, expresa el fallo al que tuvo ingreso este medio, y añade: “Creo que el acogimiento de la medida como es pedida importaría suspender el pleno ejercicio del derecho marcario del demandado”.