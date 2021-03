Cachete Sierra descubrió cuántas ocasiones por semana tiene “privacidad” y dejó a todos con la boca abierta. El ganador del “Cantando 2020” fue a “Los Ángeles de la mañana”, conducido por Ángel de Brito para charlar sobre su participación en “La Academia” de ShowMatch, pero asimismo se refirió a otras cuestiones personales que le consultaron.

“Estoy mucho más animado que con el canto, por el hecho de que sé que puedo ofrecer mucho más. Lo que hicimos con el Cantando fue increíble con lo que asimismo quisiera que esto sea bastante menos”, ha dicho y añadió que “bailar es algo que me sale bastante superior pues lo practiqué desde chaval en toda la temporada de Cris Morocha: desde los 8 hasta los 20 años, siempre y en todo momento hice coreografías y en varias proyectos de teatro asimismo”.

Su pareja de trabajo va a ser Fio Giménez y Mati Napp, el entrenador. Por otra parte, aseguró que está solo y el conductor al lado de sus panelistas no le creyeron nada. “Estoy solo. Estoy con Marta (su perra), me acabo de alterar con un amigo que asimismo tiene un cachorro. La vivienda es un lío. Conque nos encontramos bien”, argumentó.

Si hay de algo que se charló a lo largo de su estadía en el “Cantando 2020” fue de que tenía a muchas mujeres tras . De ahí que, le preguntaron cuál era su continuidad sexual. “No, todos y cada uno de los días no tengo, pero tengo una aceptable continuidad”, respondió. Y después, frente una exclusiva consulta, aclaró: “Una aceptable continuidad… Un día por medio, ponele”.

“¿Y qué hacés? ¿La guía telefónica? ¿La calle?”, averiguó Ángel para entender de qué manera conocía mujeres. “No, tengo 30 años… no es necesario proceder a buscar a la calle. Gente que conocés y no desea estar en pareja. Tengo un celular que tiene una agenda con números. Tengo relaciones con gente que conozco y que me marcho observando”, expresó.

Y concluyó: “Fue mi mejor verano a nivel de que pude bajar cincuenta mil millones de cambios, ser siendo consciente de lo que conseguimos y muy feliz. Pero a nivel sexual, cero. Por el hecho de que me fui al Sur y a Mendoza. Había gente, pero con la pandemia, en ocasiones se dificulta saber gente. En este momento, alzar por redes gente que no conocés, es bastante más difícil en este contexto”.