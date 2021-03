En los próximos meses, Noelia Marzol será mamá por primera vez, pero esto no la detuvo de seguir con una actividad intensa a lo largo de todo el verano. La bailarina participa de la obra “Sex”, dirigida por José María Muscari, que tuvo que suspenderse, en su formato presencial, debido a la aparición de varios casos de coronavirus dentro del elenco, como el Tucu López y la misma Marzol.

La bailarina compartió en su cuenta de Instagram un video mostrando una de sus arriesgadas coreografías, como una forma de publicitar la versión en streaming de la obra, y de enfrentar una vez más las críticas por realizar complicadas acrobacias en plena gestación. “Quiero mostrarles (con otro vestuario y modificando partes de la coreo original que hacemos en #s3x) esta coreo cursando mi 7mo mes de embarazo”, anunció.

“Si bien la mayoría de las personas entienden que jamás haría algo que lastime a mi hijo, voy a bloquear comentarios para que no se llene de desinformación”, explicó. “Si pensás que una mujer embarazada no puede continuar haciendo actividad física, teniendo un embarazo sano, averigua- infórmate”, insistió. “Claro que también cada mujer decide cómo quiere llevar su embarazo”, aclaró además.

“Y si no siente deseo de hacerlo también está Perfecto. Mi médico supervisa cada una de mis coreografías cada semana”, recordó Noelia. “Si estás embarazada consultá a tu obstetra qué podés y qué NO hacer con TU cuerpo”, recomendó a sus seguidoras. “Y en cuanto a la moral…. ignorá a cualquier persona que piense que dejaste de ser mujer, profesional, libre, etc. Que ser madre de… (doni) no sea, aunque el más bello, tu único ‘título’”, reflexionó finalmente.

También su prima le dedicó unas palabras en la misma línea. “Ella es mi prima. Desde que me acuerdo queremos ser mamá. Sé cuánto valoramos la vida de nuestros hijos, sé que todo lo que hace lo hace desde el amor y el conocimiento de que SI puede hacerlo”. “Sé que tuvo dudas y eso solo la motivó a investigar y consultar y entender que podemos hacer todo y más. Me emociona verte bailar con Doni, disfrutar de lo que hacés desde los 6 años ahora con tu hijo en el vientre. Me emociona que no te limiten ni te autolimites. Somos esto, somos vida en movimiento”.