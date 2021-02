Luego de casi dos años sin incorporaciones, River entró al mercado de pases y logró abrochar la llegada de caras nuevas a su escuadra. Algo que Marcelo Gallardo reclamó de manera efusiva el pasado martes. Sin embargo, el técnico no se conforma y quiere sumar un jugador más. Y el apuntado se debe mover por la franja de ataque, el anhelo era Driussi pero una serie de variables hicieron que se derrumbaran las posibilidades de su arribo. ¿Cuál es el nuevo objetivo? ¿El Muñeco se conformará con lo que tiene? ¿Le alcanzará?

Como se mencionó, el joven canterano le había manifestado al entrenador del Millonario las intenciones de regresar al club. Ya que su objetivo era recuperar protagonismo y soñar con un llamado a la Selección Argentina. Pero al lesionarse un compañero suyo, con el cual compiten por la titularidad, los directivos rusos decidieron cancelar cualquier tipo de negociación. Ahora, a una semana de que cierre el libro de transferencias, River debe salir a buscar una opción para sumar a la zona ofensiva. Y las alternativas que existen son algo llamativas.

“No me la jugaría por ninguno de los dos en este momento. Son momentos que vive el jugador y a medida que se presentan las oportunidades uno tiene que ir eligiendo y hoy me toca estar en Lanús y estoy feliz acá”, expresó Nicolás Orsini hace unos días en una charla que tuvo con Crack Deportivo. Hay que recordar que al actual delantero de Lanús había sonado como posible candidato a ponerse la Banda Roja. A la falta de interés del jugador hay que sumarle su elevada cláusula de rescisión. ¿Cuánto piden por sus servicios? Racing lo quiso incorporar, y desde el Granate le respondieron con una oferta mínima de 5 millones de dólares limpios.

Otro jugador que se mencionó es Radamel Falcao, aquí la situación no es tan compleja desde lo económico. Sino que la clave está en que el jugador tenga ganas de regresar a la Argentina y someterse a las exigencias que impone Marcelo Gallardo. Algunos rumores dicen que su vuelta se dará siempre y cuando llame al entrenador y le confiese sus ganas. Debido a que el cuerpo técnico no lo tiene en consideración, pero no le cerrará las puertas a un profesional que se formó en las divisiones menores.

Y en las últimas horas comenzó a circular el nombre de Juan Brunetta, un joven que hace un tiempo se fue de Godoy Cruz para vestir la camiseta del Parma de Italia. Aunque las ilusiones de triunfar en Europa se vieron algo postergadas. Porque no logra sumar minutos, y ahora quiere pegar la vuelta al país. ¿Qué opina de River? «Es uno de los más grandes y sería un sueño, uno trabaja todos los días para crecer como jugador y sería realmente hermoso», manifestó hace un tiempo en TNT Sports. Eso sí, su llegada es algo complicada desde lo económico. Porque sus dueños pretenden una transferencia.