Jonathan Calleri jugó en Boca entre 2014 y 2015 y dejó un buen recuerdo entre los hinchas. El delantero cumplió en su rol como ladero de Carlos Tevez y pudo irse del Xeneize luego de ganar el torneo local de 2015 y la Copa Argentina del mismo año. Ya pasó mucho tiempo de aquel ciclo en el club de la Ribera pero aún así el futbolista rememoró un momento especial que le tocó vivir: «Es el recuerdo más lindo que tengo».

En una charla con «90min», El atacante mencionó que lo mejor que vivió en Boca fue su gol de rabona en La Bombonera. «Salió todo redondo, incluso con Diego Maradona en el palco festejando el gol. Es el recuerdo más lindo que tengo con la camiseta de Boca. Era la vuelta de Tevez a la Argentina después de jugar la final de la Champions, dejar todo siendo figura en la Juventus y por amor a la camiseta volver», mencionó.

Sobre Carlos Tevez, destacó: «Llenó la Bombonera la semana anterior con su presencia y el hecho de haber marcado un gol de rabona es anecdótico y me va a quedar para siempre. La jugada anterior, Carlos había pegado una pelota cerca del ángulo y la cancha se caía abajo, todos querían el gol de Tevez». «Cuando lo veo corriendo por izquierda, se me cruzó pasársela pero me volvió y tiré la rabona en un momento de locura e inconsciencia. Fueron tres puntos importantes y sirvió para ser campeón», añadió.

Su relación con Arruabarrena

Calleri también habló de su relación con Rodolfo Arruabarrena, el director técnico que tuvo en la gran parte de su etapa en el club. «Al Vasco le gustaba rotar, fijate que cuando llega Dani (Osvaldo) yo estaba expulsado en la Libertadores, entonces él jugó los tres partidos iniciales de la Copa. Luego él jugaba el campeonato argentino y yo la Copa. Se decidió que juegue yo en la ida y sabía que Dani lo haría a la vuelta», recordó.

«El Vasco me dio la confianza para jugar y terminé haciéndolo con Dani, con Tevez cuando llegó, con tres delanteros también», siguió Jonathan. Y cerró: «Me terminé acomodando de una manera u otra y creo que la llegada de Arruabarrena me terminó beneficiando porque he jugado todo y salimos campeones del torneo local y la Copa Argentina. Luego volvió Osvaldo y me terminé yendo, cerrando mi etapa en Boca. Para mí el balance fue muy positivo».