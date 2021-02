Germán Martitegui se encuentra dentro de los jurados de “MasterChef Celebrity”, adjuntado con Damián Betular y Donato de Santis. El cocinero siempre y en todo momento preservó un perfil bajo, pero tras el éxito del reality se vio obligado a abrirse comunidades y estar activo en . Tras esta novedosa etapa del jurado, sus fanes vieron una faceta de , ignota hasta el día de hoy: su paternidad. En este contexto, el chef efectuó una inusual confesión que cambiaría su historia para toda la vida. ¿Cambio de rubro?

El evaluador tiene 2 hijos, Lautauro y Lorenzo. Últimamente fueron el centro de todas y cada una de las miradas en el momento en que compartieron un instante trascendental en la vida de su padre. Tras recortar el pelo a Lorenzo, Germán tomó una resolución respecto a su carrera: “Corte de pelo. Con la tijera de trozar pollo. Me coloco una peluquería próximamente. Lorenzo”. En cuestión de horas, la publicación del mediático tuvo mucho más de 67 mil me agrada y 1451 comentarios.

Muchas figuras públicas y entusiastas se atrevieron a ofrecerle su opinión sobre su nuevo emprendimiento y le animaron a llevarlo a cabo, explicando que el resultado había sido realmente bueno. ¿Se va a animar Germán Martitegui a mudar de rubro? Sin embargo, esta información no es la única que circunda al cocinero en el último tiempo. A lo largo de la primera edición el certamen, tuvo una aproximación con entre las competidores, Vicky Xipolitakis.

A lo largo de distintas instancias del certamen, jurado y concursante parecían conectar. Sin embargo, esa conexión terminó con un corte de rostro de Vicky en pleno programa. A lo largo de una devolución intensa, como tienden a ser las de Germán, la vedette se enojó y le ha dicho sin vueltas, que si tenía algo que mencionarle que lo afirmara de forma directa. le respondió de forma inopinada: “El que sabe comer, sabe aguardar».

A eso que Xipolitakis respondió tajante: “Germán me tira palos desde el instante en que comenzó este programa, ahora corté, se le pasó el tren”. Recientemente, la modelo fue a “Cortá por Lozano” y charló sobre Martitegui: “En el momento en que dije ‘hasta aquí llegué pues el cariño no se mendiga’, me tiraba onda. Me tiraba palos y me hice un tanto la bien difícil. Después se acabó el software. Cualquier día en el momento en que pase observaremos qué sucede. Hubo unos mensajes por el medio pero como tarda tanto en responder”.