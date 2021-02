Alex Caniggia se encuentra dentro de las figuras públicas mucho más polémicas de la Argentina, al lado de su hermana, Charlotte Caniggia. Este suceso se acentuó aún mucho más en el momento en que decidió ser parte del certamen actualmente, “MasterChef Celebrity 2”. Desde ese momento sus 1.3 millones de seguidores están alerta a todo el contenido que comparte en sus comunidades. En este contexto, el influencer sorprendió a todos con un look audaz. ¿Cambio extremista o diversión?

El hijo de Claudio publicó, por medio de sus historias de Instagram, una postal donde hace aparición con el pelo hacia arriba en la peluquería. Sin embargo, no dejó claro si posó de este modo para la fotografía o sería su nuevo estilo de ahora en adelante. No sería la primera oportunidad que Caniggia se decanta por un drástico cambio en su apariencia para saber una exclusiva etapa en su historia. Tras su salida del “Cantando 2020” y su separación con Macarena Herrera, el mediático efectuó una transformación en su fachada que dejó a todos sorprendidos.

Dejó de lado su desmandada melena y se animó a hacerse trenzas cosidas en su cabeza. Dicho cambio se ganó 50 mil me agrada en su instante y comentarios bancando sus resoluciones. ¿Mostrará el resultado final en un posteo? ¿De qué forma va a ser la reacción de sus entusiastas? No obstante, esta no es la única novedad que ronda a Alex Caniggia. La personalidad publicó una historia donde aparecía con su expareja que dio bastante que charlar.

La estrella compartió una filmación, donde hace aparición comiendo un waffle vegano, pero no se encontraba solo. Macarena Herrera se encontraba con . En el momento en que la enfoca para decir quién era “la waflera”, le lanzó un halago que aún repiquetea en la cabeza de sus seguidores: “La perfección en persona”. Este acercamiento sorprendió bastante a los entusiastas del mediático. Aún de este modo no se nutrieron comentarios de reconciliación, de momento, en tanto que Alex se ocupó de dejar en claro que su acercamiento había sido puramente amistoso.

“Ex- buena onda, distendidas babys (sic)”, ha dicho Caniggia, al lado del vídeo donde hace aparición con Macarena. Desde esa historia, no volvió a postear nada con , alén de la fotografía donde hace aparición con el pelo hacia arriba. ¿Volverán a verse juntos? El nuevo peinado, ¿va a tener algo que ver con el comienzo de una exclusiva etapa? Esta novedosa etapa, ¿la va a vivir solo? De momento, va a haber que aguardar para saber las respuestas.