La novela de Rafael Santos Borré no tiene fin. El delantero colombiano que llegó a River siendo un total desconocido y que hoy en día es el máximo goleador de la era Gallardo hace tiempo que viene evaluando su futuro, con un contrato que finaliza en junio y que todo hace indicar que no renovará. Los ofrecimientos desde el exterior no paran de llegar, y en las últimas horas lo más fuerte apareció desde Brasil con una millonada que puso arriba de la mesa Gremio de Porto Alegre.

Luego de que se cayera la chance de emigrar a Palmeiras, el Tricolor aceleró y le acercó al atacante una cifra descomunal para que firme un precontrato y se sume al equipo de Renato Gaucho a partir del mes de julio. La oferta comprende un pago inicial de 6 millones de dólares al momento de la firma, más un contrato de 2,3 millones de dólares por año en un vínculo de cinco temporadas. A esto hay que sumarle las primas por objetivos.

Según trascendió en las últimas horas, Borré decidió aceptar esta propuesta y ahora solo espera que le llegue todo por escrito para terminar de cerrar la operación. Sin embargo, ahora puede cambiar todo de golpe, ya que apareció la figura de Gallardo. El entrenador habló cara a cara con el delantero para tratar de convencerlo de que Gremio de no más que River, y que por lo que viene demostrando partido a partido, tiene todo para emigrar directamente a Europa.

El Muñeco cree que lo mejor es que el colombiano mantenga la calma y espere a una propuesta del viejo continente para verdaderamente dar un salto en su carrera. Desde el entorno del jugador también creen que es momento de esperar, ya que desde su representación están seguros que llegarán ofertas europeas sobre la apertura del libro de traspasos que comenzará el 1 de julio. Y de hecho, tal vez el atacante no tenga que esperar tanto.

Hay un interés concreto por parte de la Lazio de Italia para quedarse con Borré, y ya hay conversaciones entre los dirigentes de la institución y la gente que maneja al colombiano. Incluso hay fuentes que afirman que ya le están buscando casa al futbolista y a su familia para que a partir de la segunda mitad del 2021 se mude a la ciudad de Roma. Ahora habrá que esperar, ya que la propuesta de Gremio es impresionante desde lo económico, y ya está arriba de la mesa. ¿Quién se lo queda?