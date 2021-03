Al igual que Ángel de Brito, Mariana Fabbiani está pasando por un intenso proceso de cambio en El Trece. ¡Está renovado! Con la llegada de su nuevo programa, la presentadora causó un gran revuelo entre sus compañeros. La blonda mostró, a través de sus historias, parte del backstage de lo que se verá en la pantalla chica. Por otro lado, compartió un posteo en Instagram, donde muestra una remera con el nombre del músico, David Bowie y el título “Changes”, igual que una de sus canciones. La mediática calienta motores para competir por el rating.

Durante las primeras horas tras su publicación, Fabbiani consiguió más de 7 mil me gusta y 129 comentarios. “Aún no sé lo que estaba esperando. Y mi tiempo estaba corriendo salvajemente. Un millón de callejones sin salida. Todo el tiempo pensé que lo tenía hecho. Parecía que el gusto no era tan dulce. Así que voltee para hacerme frente. Pero nunca he vislumbrado. De cómo los otros deben ver al impostor. Soy demasiado rápido para tomar esa prueba”, dice la traducción de la pieza que compartió la personalidad.

Hace poco, Mariana Fabbiani volvió a mostrar su emoción por empezar su nuevo ciclo, “Lo de Mariana”, el cual tendrá el horario de 11:30 horas a 13 horas. Esto modificó el célebre programa de Ángel de Brito, “Los Ángeles de la Mañana”. “Desde el 12/4 nuevo horario para #LAM: de 9.30 a 11.30 @LosAngeles_ok @eltreceoficial @MandarinaTVok (sic)”, anunció De Brito en su cuenta de Twitter.

Ya en el final de “Mamushka” anunció que volvería muy pronto a El Trece: “Muchas gracias a vos que estuviste ahí todo el tiempo y todos los días. Muchas gracias. Fue un placer enorme hacer este programa en este año. Un programa que disfruté hacer en un año tan especial, tan cuesta arriba, y tan difícil para todos. Esto es un hasta pronto, no es un adiós porque dentro de muy poquito nos vamos a volver a encontrar en un nuevo horario”.

“Con un nuevo programa en un horario que amé hacer en este canal y que me dio muchas satisfacciones: voy a estar a la mañana, feliz, y espero que me acompañen. Le agradezco al canal por esta nueva oportunidad que me da, gracias por la confianza. También le agradezco a todos los participantes que pasaron por el programa, a los famosos y a los no famosos. Gracias a todo el equipo de este canal que amo, y a mi equipo de producción de Mandarina. Nos vamos todos juntos a la mañana. Cuídense mucho”, añadió la animadora en aquel momento.