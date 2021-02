Alejandra Maglietti pertence a las modelos mucho más renombradas de la Argentina, adjuntado con Pampita y la China Suárez. La blonda siempre y en todo momento se las arregla para ser el centro de todas y cada una de las miradas, así sea con afirmaciones inopinadas o looks audaces. Esta vez, lo logró en el software “Flor de Equipo” en el momento en que descubrió un misterio inconfesable sobre las “ElectroStars”. “Cantábamos muy, muy malo”, fueron solo ciertas de sus expresiones.

Florencia Peña le lanzó el interrogante del millón en su período: “¿Cuál fue la patraña mucho más grande que afirmaste en los medios y quedó como una verdad?”. Ese fue el instante culminante de la nota, donde Alejandra se atrevió a confesar uno de sus misterios mejor almacenados. Contó la dura verdad sobre «ElectroStars«, el conjunto de pop que formó con otras compañeras modelos de Leandro Rud.

Destapó enfrente de todos que no eran quienes ponían la voz. “¡Es horrible! La peor patraña, que duró tiempo, fue en el momento en que las ‘ElectroStars’ afirmamos que cantábamos”, contó, entre risas la panelista. Y siguió: “Todos creían que nos ponían algo y nos arreglaban la voz. Bueno, no era nuestra voz. Nos vinieron a buscar en Miami y les engañamos. Fueron a buscar una limusina y les hicimos piensas que éramos un conjunto top de Argentina”.

“La iniciativa de realizar un conjunto de chicas fue nuestra, pero cantábamos para el c***, perdón. Cantábamos muy, muy malo. Y el productor musical, muy popular , nos ha dicho ‘ no se preocupen, chicas’. Vino una muchacha y dobló la voz de las 4. Éramos como Milli Vanilli”, lanzó, mientras que se proseguía riendo. Milli Vanilli era un dúo pop engañoso que llegó hasta a recibir un Grammy.

Sin embargo, y pese al engaño, Alejandra Maglietti mencionó que tuvieron un relativo éxito, en tanto que aun actuaron fuera del país: “Cantamos en el Mundial de Suráfrica, Miami, Puerto Rico. ¡Fuimos a Viña del Mar y fuimos un exitazo! Nos amaron. Se acabó por el hecho de que en un instante nos dio algo de vergüenza. Mi mamá me llamaba y me afirmaba ‘por favor, basta, sos una muchacha que estudia Derecho, no puedes continuar con esto’”. ¿Qué va a pensar el resto de pertenecientes del conjunto de su inopinada confesión?