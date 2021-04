Luis Novaresio y Viviana Cana son 2 de las figuras mucho más caracteríticas en A24. Como entendemos, los 2 cronistas aparentan tener una enorme relación laboral y hasta ayer de noche, en su último pase de programa, todo parecía ser armonía entre ellos. No obstante, antes del comienzo del período de Novaresio, en la charla que distribuyen codo con codo al lado del resto del equipo, se desató el caos. ¿Todo mal entre ellos?

La tensa situación se dio en el momento en que la conductora de «Viviana con Vos» cuestionó de nuevo al gobierno de Alberto Fernández y la manera en que nuestra máxima autoridad manejó el año de pandemia. En este momento, con las novedosas limitaciones, la periodista explotó colérica y tuvo ciertos cruces con sus colegas. «No deseo un Estado policial, no deseo un Estado buchón, no deseo denunciar a mi vecino ni que mi vecino me denuncie», señaló en primera medida la conductora de A24.

«Somos una manga de bolu… los argentinos, hicimos todo, nos guardamos y no les importó nada, no tienen la posibilidad de justificar el daño que le hicieron a la población, nos marchamos a sublevar. Yo no defiendo lo indefendible. No me jodan con la doble ética, me irrita intensamente que al laburante le comenten que se acabó y que me comenten que no puedo salir tras las 12 de la noche», siguió.

Al verla un tanto inquieta, Rosario Ayerdi procuró aliviar la situación expresando: «Andas diciendo generalidades». En ese instante, Novaresio tomó la palabra y chicaneó a su compañero. «Tomate un tecito», «Procuremos recobrar el pensamiento», fueron varios de los comentarios de Luis frente a la situación de Viviana, quien lejos de quedarse callada, arremetió con todo contra él.

«Perdón, ¿me andas subestimando? No me marcho a resignar a perder mis libertades particulares, y no hablo por mí, hablo por la multitud que no posee voz», aseguró Cana. Aun, tras ser cuestionada por entre los pertenecientes del equipo de «Dicho Esto» sobre el tono que usó al charlar, Viviana manifestó que no tenía inconveniente en finalizar el pase ahí. ¿Van a poder remontar esta situación o va a ser el desenlace de la relación entre los conductores de A24?