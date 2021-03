Decidió meterse en la polémica. Y es que sin lugar a dudas, uno de los grandes escándalos del mundo del espectáculo en los últimos días, estuvo relacionado con el enfrentamiento de Luciana Salazar con Martín Redrado, luego de que apareciera una foto del economista con Lulu Sanguinetti. Pero ahora, fue Amalia Granata la que decidió romper el silencio en «Intrusos», el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, enfureciendo a la vedette.

En pleno programa, la diputada provincial de Santa Fe, quien fue pareja del exfuncionario, manifestó que siempre mantuvo una relación muy buena con él, y que jamás protagonizaron un conflicto. Además, sostuvo que la relación no prosperó debido a que ninguno de los dos estaba enamorado, y decidió apuntar contra la rubia por seguir exponiendo a su hija a estos momentos tan polémicos.

Si bien Luciana Salazar pidió salir al aire para enfrentarla en vivo, Amalia Granata no aceptó el cruce, y la rubia luego de desmentirla en «Intrusos», utilizó sus redes sociales para lapidar a la madre de Uma. «Hola @ameliegranata, si hay algo que necesitamos de los políticos es la honestidad. Empezá a aplicarlo y deja de mentir. Mira lo que decías de Redrado y como contabas lo que te hizo. A veces es mejor callarse», lanzó.

«Para la caradura diputada provincial @ameliegranata, dice que nunca mando a un abogado a hablar con Redrado y los archivos la condenan. Otra a la que se cae el discurso con sus mentiras», disparó la expanelista de Polémica en el Bar mostrando un video del pasado de la rosarina, en el cual se la podía ver brindando una entrevista en el mismo programa, en medio de un conflicto con Redrado.

«Se juntó tu abogado con Martín», indagó en ese momento el periodista. «Lo hablará él en su momento. No tengo nada que decir. Él es mi abogado y mi amigo, no sé en calidad de qué se juntaron», afirmó ella. «Es que yo no hablo del tema, si hay alguien que no habla del tema soy yo, entonces es raro. Qué sé yo, no sé, no sé qué decirte. Yo estuve con él, pero a lo mejor él no se acuerda. Yo ya hablé en su momento con Martín, ya está. Otro tema», lanzó Amalia en el pasado.