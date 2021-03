Si bien en estos momentos es una de las grandes figuras del plantel de Boca, Edwin Cardona todavía es foco de muchas críticas. Su estilo de juego quizás sea el más propicio para eso: cuando le va bien, tiene grandes actuaciones, pero cuando no puede influir en el partido se nota mucho. A pesar de eso, el mediocampista tiene muy clara su visión al respecto y por eso soltó un fuerte comentario hacia el periodismo: «La verdad, no me importa».

Consultado por las críticas que puede llegar a recibir por su juego, Edwin respondió: «La verdad no me importa, no me pongo a leer un periódico si me va bien o me va mal, o ver un programa de televisión que critica porque eso cambia tu mentalidad». «Después de dos partidos que jugaste mal, obviamente van a hablar mal de ti, entonces la mentalidad empieza a jugar con uno. Amo ver futbol, me encanta, si hay un partido de fútbol me siento», agregó.

«Uno cree que por tener fama, dinero o ir al Mundial iba a tener felicidad y ésa no es la felicidad. La felicidad mía es que mis hijos conozcan a Dios, mis padres también. Ahora gracias a Dios hemos ayudado a mi familia a que crea en Dios», continuó el colombiano. Y añadió: «A veces me levanto triste porque no soy un robot, soy un ser humano, soy igual que todas las personas, sólo que Dios me dio la oportunidad o el talento de jugar al fútbol».

Su fe

En una charla con el canal de Youtube «Liderazgo Sin Censura», Edwin también habló de la importancia de la religión en su vida actual. «He cambiado mi fe, Dios siempre ha estado ahí, pero uno a veces de pronto lo ve de otra manera, para las cosas buenas y ya crees que de pronto todo lo tienes. No conozco el cielo, pero dicen que es mucho mejor que la tierra», comentó el volante ofensivo del conjunto azul y oro.

«Antes me importaba mucho lo material pero ahora estoy muy feliz de mi matrimonio, recuperé a mis hijas, a mi hijo, he rezado todo eso y ahora soy un privilegiado y agradecido a él por lo que ha hecho en mi vida», sentenció Cardona. Y cuando le hicieron elegir entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, no dudó: «Atlético, soy hincha de chiquito, es el equipo de mi vida y me dio la oportunidad de ser profesional. Respeto a Medellín, pero soy hincha de Nacional».