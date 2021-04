Carla Vizzotti, ministra de Salud, charló en A24 sobre el curso de la pandemia de coronavirus, la campaña de vacunación y las medidas tomadas por el Gobierno. Además de esto, criticó a la oposición y aseveró: “El tema de la ‘cuarentena eterna’ es un título que no refleja la situación. En el tercer mes del año se dicta el ASPO y en el mes de mayo el 85% de los departamentos del país pasaron al DISPO con actividad turística y diversión. En el AMBA la autorización de ocupaciones fue sostenida y progresiva. Por consiguiente, charlar de ‘cuarentena eterna’ no es acertado”.

“El blanco o negro, en este ámbito y observando lo que pasa en otros países, no es algo para disponer. La situación es de mucha preocupación y el Gobierno ofrece un marco normativo. No es que gana alguien y pierde otro. Si no va bien, el encontronazo lo tendremos todos. Seguramente hubo fallos y que se hubiesen podido conducir mejor ciertas cosas. Las enseñanzas aprendidas son el fundamento por el que se trabaja de otra forma. Pero una cosa o sea que debemos prosperar y otra o sea ‘cuarentena eterna’ y que no sirvió para nada”, añadió.

En ese sentido, Vizzotti criticó un tweet de la miembro del congreso de los diputados opositora y exministra de Salud, Graciela Ocaña, en el que afirmaba que la Sinopharm comprada por Argentina tiene exactamente la misma interfaz que la Sinovac conseguida por Uruguay y Chile, que tiene una eficiencia de solo el 3% después de la primera dosis: “La vacuna de Sinopharm tiene ensayos clínicos con un 79%. No me deseo imaginar si hubiésemos traído la Sinovac lo que estaría tuiteando Ocaña y su espacio político. No es instante para chicanas en la mitad de una pandemia”.

En relación a las vacunaciones VIP, la ministra de Salud aseguró: “Las salvedades no tienen la posibilidad de empañar a un país que recibe dosis y vacunando y que la población lo ve. Siempre y en todo momento hay cosas para corregir y tomamos medidas, hay que admitir las ocasiones y mejorarlas, pero no asumir que la salvedad es la regla. La construcción del vacunatorio VIP le puede realizar meditar a la multitud que era algo sistemático. Sucedió un día, fueron 10 personas y le costó el cargo a Ginés González García. El vacunatorio como espacio no existe”.

Por otra parte, Vizzotti se refirió a las medidas que dictaminó el gobierno nacional y que rigen desde este viernes: “El análisis que se realizó fue sabiendo la situación epidemiológica y el incremento de casos que prosigue y de manera acelerada, la activa de los contagios, los sitios donde la multitud consigue la infección. Se consensuó dependiendo de la evidencia a nivel científico y de las ocupaciones de prominente y bajo peligro con las 24 jurisdicciones. La medida fue lo mucho más concreta viable para tener el menor encontronazo y el mayor beneficio”.

“Si conseguimos reducir la transmisión y vacunar a la población de peligro, el ámbito será diferente y se podrían producir otras acciones. Este fin de semana distribuiremos 500 mil vacunas a las provincias. El propósito es tener a la mayor brevedad una exclusiva distribución, pero todavía no contamos fecha. Nos encontramos esperando de un nuevo embarque, todavía no disponemos información”, expresó, y contó que Argentina negocia con los laboratorios de Jansen y Insistente, con Cuba, con una compañía de India, con Israel y con Sinovac para obtener novedosas vacunas.

La ministra de Salud, por su parte, negó que el Gobierno haya alentado el turismo y mencionó que el incremento de casos no es por Semana Santa, sino eso se verá en un par de semanas. Para finalizar, manifestó: “Las medidas que tomemos en este momento tendrán encontronazo en, al menos, 14 días. La iniciativa es atrasar lo mucho más viable el incremento de casos para lograr resguardar con la vacuna a la población de peligro. El día de hoy el propósito no es bajar la curva, requerimos desacelerar el incremento de casos y poder ahorrar tiempo. Deseamos que baje la mortalidad. La vacuna sola no consigue, hay que bajar la transmisión por el hecho de que la vacuna no pausa la transmisión”.