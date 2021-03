Como Débora Plager, Carolina Losada ahora pertence a las figuras permanentes en el plante de «Intratables» por América televisión. Siendo un período destinado a la discusión sobre tópicos de esta época es común que los convidados padezcan cuestionamientos por la parte de los cronistas o que se desarrollen cruces cargados de tensión en directo.

Una edición reciente del programa Fabián Doman advirtió tensión entre Losada y Rodolfo Baqué, el letrado querellante en la situacion del marido de Carolina Píparo, acusado de atropellar a 2 motociclistas. «Hubo una dicusión atrayente entre el doctor y Losada sobre la situacion Píparo. ¿Por qué razón estaban discutiendo?», consultó el presentador.

«El día de hoy la cámara confirmó la prisión precautoria del marido de Píparo y va ser mandado a un penal bonaerense», aclararon desde el panel. En ese marco, Carolina reprendió al letrado y expresó: «Vos andas según con una prisión precautoria con un individuo que no tenía ningún riesgo de fugarse, ni tampoco de entorpecer la causa».

En el momento en que tuvo la posibilidad, el letrado contestó: «Riesgo de fugars, sí. Lo afirma la cámara. Recién te dije en el corte que once jueces opinaron que debe estar preso pues es un homicida en nivel tentado doblemente, por 2 personas. La cámara el día de hoy termina de decir que no le hicieron el control de alcoholemia pues fueron hasta el coche a mencionarle ‘queda aquí’ y estando con su letrado presente se escaparon de la comisaría, lo afirma la cámara no »

«Después de atropellarlos, se da la irreducible paradoja que la señora píparo en lugar de llamar al same, llama a la policía diciendo ‘me persiguen los motochorros’. Vos pensá el desastre que se habría armado si llega la policía y hallaba el coche de Píparo seguido por tres pibes», añadió el experto en derecho. Losada mantuvo su criterio y manifestó: «Si fuera preso, ¿cuántos años le tocarían? ¿Te semeja que el tipo se marcha a fugar?».

Exaltado, Baqué aseveró: « pienso que tú quieras una justicia diferente por el hecho de que es el marido de Píparo. «Tú quieras politizar y deseo charlar de derecho. Obstaculizar la investigación es dar a conocer vídeos modificados en el que se muestran y desaparecen coches. Píparo tiene incumplimiento de deberes en el ejercicio público, falso testimonio…», cerró el letrado terminante.